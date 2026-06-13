Anzeige: Sommerfest im Kursana

Ein unterhaltsamer Tag, Musik und kulinarische Genüsse – das alles erwartet die Gäste am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr. „Schauen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie“, sagt Direktor Stefan Lott. Die Einladung zum Sommerfest steht und richtet sich an alle Menschen. Offen und herzlich ist die Atmosphäre im Pflegeheim im Herzen von Friesenheim. Hier begegnen sich Menschen, leben miteinander und sind in eine aktive Dorfgemeinschaft eingebunden. Fürsorge und ein hoher Grad von Wohlgefühl zeichnen das Kursana aus.

Erfrischende Gemeinschaft – bereits zum 22. Mal Jährlich lädt die Hausgemeinschaft zum Sommerfest ein und bietet so allen Bewohnern und Gästen einen guten Grund zum Feiern und für eine erfrischende Gemeinschaft – in diesem Jahr zum 22. Mal seit Bestehen der Friesenheimer Einrichtung. Generationen gehen hier schon immer in einem herzlichen Willkommen ein und aus. Umso glücklicher ist Stefan Lott über die hohe und selbstverständliche Beteiligung vieler Vereine, Einrichtungen oder Privatleute an dieser besonderen Gemeinschaft.

Das Gartenfest zählt zu den legeren Höhepunkten im dicht gefüllten Veranstaltungskalender des Hauses. Zu den beliebten und äußerst unterhaltsamen Gästen zählen „Hans und seine Oldies“. Deren Musik kommt an und lässt viele Bewohner oft gedanklich nochmals die Tanzfläche stürmen.

Bewohner und Gäste werden am Sonntag kulinarisch verwöhnt. Foto: Bohnert-Seidel

Simone Homberg, Leitung Sozialdienst, freut sich über ein reich bestücktes Programm. Seit vielen Jahren besteht eine enge Verbundenheit zur Realschule und Werkrealschule Friesenheim. Moderne Lieder zeichnen den Schulchor unter der Leitung von Isabell Schiebel aus. Herrlich wild geht es zu, wenn die „Tigerle-Gruppe“ vom TV Oberschopfheim die Bühne auf dem Rasen erobert.

Mit ihren Choreographien und herrlichen Trachten dürfte sich auch die Kindertanzgruppe des Vereins für Heimatpflege und Brauchtums in die Herzen der Gäste tanzen. Friesenheims Schüler haben jüngst ein Zirkusprojekt absolviert. Erstmals sind nun ihre Künste auf dem Einrad zu sehen.

Aber auch die Bewohner des Hauses haben sich mit einem einladenden Sitztanz bestens vorbereitet. Die Kuchentheke und Kinderbetreuung übernimmt die Jahrgangsstufe 12 der Freien Evangelischen Schule Lahr. Wer gern mit einem Alpaka spazieren gehen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Nicole Dorner kommt mit ihren liebenswürdigen Tieren auf die Grünfläche.