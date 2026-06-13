Anzeige: Sommerfest im Kursana

Das Pflegeheim Kursana in Friesenheim lädt am Sonntag, 14. Juni, zum alljährlichen Sommerfest ein. Geboten sind Tanz, Unterhaltung und leckere Köstlichkeiten.
Ein unterhaltsamer Tag, Musik und kulinarische Genüsse – das alles erwartet die Gäste am Sonntag, 14. Juli, ab 14 Uhr. „Schauen Sie vorbei! Wir freuen uns auf Sie“, sagt Direktor Stefan Lott. Die Einladung zum Sommerfest steht und richtet sich an alle Menschen. Offen und herzlich ist die Atmosphäre im Pflegeheim im Herzen von Friesenheim. Hier begegnen sich Menschen, leben miteinander und sind in eine aktive Dorfgemeinschaft eingebunden. Fürsorge und ein hoher Grad von Wohlgefühl zeichnen das Kursana aus.