Die Senioreneinrichtung Kursana in Friesenheim lädt auf Sonntag, 25. Juni, zum Sommerfest ein. Geboten sind kulinarische Leckereien und musikalische Unterhaltung.

Gemütlich sitzt Elsa Pilarski im Garten. Das Kursana ist das neue Zuhause der Friesenheimerin. Hier fühlt sich die 97-Jährige wohl und genießt die angenehmen Ruhe im Garten. Mit besagter Ruhe dürfte es am Sonntag, 25. Juni, allerdings kurzzeitig vorbei sein.

Von 14.30 bis 17 Uhr lädt das Kursana nämlich Bewohner, Angehörige, aber auch die Bevölkerung zum 15. Sommerfest ein. Allen Generationen – von den Kleinsten bis zu den Senioren – wird im Haus ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm geboten. Die Eröffnung übernimmt der Chor der Realschule und Werkrealschule Friesenheim unter der Leitung von Isabell Schiebel, gefolgt von der Kindertanzgruppe vom TV Friesenheim mit Julia Markstahler und Isabell Leidig.

Neben dem musikalischen Programm wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. So wird der Grill angeworfen und dazu leckere Salate serviert. Die Realschulklasse 8 b zeigt ihr Engagement beim Verkauf von Waffeln und Kuchen. Unterstützt wird sie dabei von den beiden Lehrkräften Patrick Metzger und Dorothea Brasch-Duffner.

Das Seniorenheim Kursana lädt auf Sonntag, 25. Juni, zum Sommerfest ein. Foto: Bohnert-Seidel

Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm

Eine Einradgruppe wird zudem ihr Können demonstrieren. Magische Momente verspricht Zauberer Olli G. aus Lahr. Der Fahrstall Lohrer lädt zum Ponyreiten ein. Gern gesehene Gäste sind seit vielen Jahren Hans und seine Oldies. Deren Musik ist bestens geeignet für einen beschwingten Nachmittag. Die Musik aus den 60er- bis in die 80er-Jahre dürfte so manch liebevolle Erinnerung an erste Bekanntschaften beim Tanz wecken.

Für Direktor Stefan Lott ist das Sommerfest ein wichtiges Ereignis, um das Haus nach außen zu öffnen. Er freut sich auf viele Besucher. Die 105 Bewohner fühlen sich im Kursana wohl. Dafür übernehmen 100 Angestellte Verantwortung.

Außerdem kommen rund 50 Ehrenamtliche regelmäßig ins Haus. Sie unternehmen mit den Bewohnern Spaziergänge, basteln, gärtnern oder reden mit ihnen. Darüber, wie ein solcher Tagesablauf aussieht, können sich die Besucher beim Sommerfest informieren.

Mit Begeisterung lernen 21 Jugendliche den Beruf der Pflegefachkraft. „Pflege bedeutet Beziehungsarbeit“, betont Stefan Lott. Beziehungsarbeit heißt auch, dass sich die Pflegefachkräfte im Haus selbst wohl fühlen müssen. Zwischen den Angestellten und den Bewohnern herrsche jederzeit ein Geben und Nehmen. Einen guten Einblick in das Berufsfeld soll der Infostand zur Ausbildung in der Pflege geben.