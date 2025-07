Anzeige: Sommerfest des Gesangverein „Rhenus“

1 Günter Kaufmann, Vorsitzender des Gesangvereins „Rhenus“, im idyllischen Innenhof seines Bio-Weinguts: Hier findet wieder das beliebte Sommerfest der Sänger statt. Foto: ter Am Sonntag ab 10 Uhr geht im Innenhof des Weinguts Kaufmann in Efringen-Kirchen musikalisch zu.







Der lauschige Innenhof des Weinguts Kaufmann an der Basler Straße 46 in Efringen-Kirchen ist wie schon in den vergangenen 20 Jahren am Sonntag, 27. Juli, Schauplatz des beliebten Sommerfestes des Gesangvereins „Rhenus“. 300 Gäste finden in dem idyllischen Hof Platz. Günter Kaufmann, seit acht Jahren engagierter Vorsitzender des Männerchors im Ortsteil Kirchen, unterstreicht die Bedeutung des seit 45 Jahren stattfindenden Festes für den Verein: „Es ist unsere größte Veranstaltung im Jahr und damit die wichtigste Einnahmequelle.“