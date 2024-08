Anzeige: Sommerfest der Trachtenkapelle und Bläserjugend Kinzigtal

Die Trachtenkapelle und Bläserjugend Kinzigtal feiern am Wochenende vom 23. August bis zum 26. August wieder ihr großes, viertägiges Sommerfest in Halbmeil im Festzelt. Traditionell wird das Festwochenende mit der Beach-Party am Freitagabend, 23. August, eröffnet. Dieses Jahr findet die 25. Auflage dieser besonderen Party statt.

DJ Yellow konnte für die diesjährige Party engagiert werden. Die Gäste können wieder bei Lightshow und Musik feiern. Die Feier beginnt um 20 Uhr. Bis 21 Uhr kostet der Eintritt nur fünf Euro – danach sieben Euro. Am Eingang werden Ausweiskontrollen durchgeführt. Einlass ist nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Am darauffolgenden Samstag, 24. August, erwartet die Gäste professionelle Blasmusik. „Frank Metzger und die jungen Böhmischen“ sind zu Gast in Halbmeil. Sie spielen ab 19.30 Uhr im Festzelt auf. Das Ensemble besteht aus erstklassigen, professionellen Musikern und bietet Unterhaltung auf höchstem Niveau, ganz nach dem Motto: „Blasmusik ist Herzenssache!“. Karten für diesen musikalischen Unterhaltungsabend gibt es noch im Vorverkauf auf der Website unter www.trachtenkapelle-kinzigtal.de, an der Tankstelle Erdmann in Wolfach oder in den Filialen der Sparkasse Wolfach für zehn Euro. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

Am Sonntag erwartet die Gäste ein Tag der Blasmusik

Am Sonntag, 25. August, beginnt um 11.30 Uhr im Festzelt der große Tag der Blasmusik. Diesen startet der Musikverein aus Forbach. Um 14 Uhr übernimmt der Musikverein Reichenbach die Unterhaltung der Gäste und das Seniorenorchester des Blasmusikverbands Kinzigtal macht ab 16.30 Uhr den Abschluss. Nach dem Mittagstisch an diesem Tag gibt es eine große Auswahl am Kuchenbuffet. Außerdem ist auch ein Kinderprogramm für die jüngsten Besucher geplant.

Am Montag, der die vier Festtage dann abschließt, findet ab 17 Uhr das beliebte Handwerkervesper statt. Dabei spielen die Musiker der Blasmusik-Gruppe „Polkaverrückt“ ab 19 Uhr. Die Formation setzt sich zusammen aus Musikern der Stadtkapelle Wolfach und den Trachtenkapellen Kirnbach und Halbmeil. Die Gruppe konnte schon bei vielen Auftritten in der Region ihre Leidenschaft für Egerländer Blasmusik in traditioneller Besetzung mit ihren Zuhörern teilen.

Weitere Informationen zum Sommerfest der Kinzigtäler Musiker sowie den Vorverkauf für Samstag finden sich auch auf der Homepage der Trachtenkapelle Kinzigtal unter www.trachtenkapelle-kinzigtal.de.