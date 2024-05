1 Inhaber Markus Kollmer lädt auf den 5. Mai zum großen Sommerfest ein. Foto: Kollmer Bikes

Das Fahhrad-Fachgeschäft in Lahr-Mietersheim glänzt mit einer riesigen Auswahl. Geschäftsführer Markus Kollmer und sein Team laden am Sonntag, 5. Mai, zum Sommerfest ein.









In der malerischen Stadt Lahr, eingebettet in die idyllische Landschaft des Schwarzwaldes, thront das Fahrrad-Fachgeschäft Kollmer Bikes – ein Familienunternehmen, das bereits in der vierten Generation die Leidenschaft für Zweiräder lebt. Seit 2015 bietet Kollmer Bikes auf über 1200 Quadratmetern und zwei Etagen eine beeindruckende Auswahl an Zweirädern für jeden Geschmack und Bedarf.