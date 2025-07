Das KinoParadies, die Stadt Oberndorf, das Kulturforum, die Kreissparkasse Rottweil und der Schwarzwälder Bote laden gemeinsam wieder zu einem ganz besonderen Kino-Event ein. Von Mittwoch, 30. Juli, bis zum Mittwoch, 6. August, ist wieder Sommernachtskino im Klosterhof.

Filmische Leckerbissen

Geboten wird eine bunte Vielfalt an filmischen Leckerbissen für alle Zielgruppen; Von Familien-Filmen („Lilo & Stitch“;„Die nackte Kanone“) über Blockbuster („Karate Kid: Legends“) bis zu anspruchsvollen Dramen („Like a complete unknown“, „Der Pinguin meines Lebens“), Event-Filme aus Hollywood („F1“) und niveauvolles deutsches und europäisches Kino („Cranko“, „Wunderschöner“); es ist für alle etwas dabei.

Professionelle Kinoqualität auf Leinwand unter freiem Himmel

„Top-aktuelle Filme und Highlights der vergangenen Monate werden in gewohnt professioneller Kinoqualität auf der großen Leinwand unter freiem Himmel präsentiert“, schreiben die Veranstalter.

Passende kulinarische Verköstigung

„Das Kulturforum Oberndorf sorgt traditionsgemäß für die passenden kulinarischen Verköstigungen zum Filmerlebnis – und Popcorn gibt es natürlich auch.“ Die Verköstigung während der Filme reicht von Pommes und Currywurst (bei „Lilo & Stitch“ am Mittwoch, 30. Juli), über Hot Dog (bei „Like a complete unknown“ am Donnerstag, 31. Juli), Schaschlikspieße mit Reis (bei „F1“ am Freitag, 1. August), Gulasch aus der Gulasch-Kanone (bei „Die nackte Kanone“ am Samstag, 2. August), Lachs/Käsebrot (bei „Der Pinguin meines Lebens“ am Sonntag, 3. August), Asia-Pfanne (bei „Wunderschöner“ am Montag, 4. August) sowie Falscher Hase mit Kartoffelbrei (bei „Cranko“ am Dienstag, 5. August) bis Rumfort (bei „Karate Kid: Legends“ am Mittwoch, 6. August).

Dank den Möglichmachern

„Ein großer Dank für das Möglichmachen dieses legendären Kulturereignisses geht an die Stadt Oberndorf a. N. & dem Kulturforum Oberndorf a. N., die Kreissparkasse Rottweil, den Schwarzwälder Boten, an alle Sponsoren und Unterstützer und das gesamte Team des Sommernachts-Kinos“, so die Veranstalter.

Einlass in den Klosterhof ist an jedem Abend ab 20 Uhr. Um diese Zeit beginnt auch die Bewirtung. Der Film startet dann jeweils ab 21.15 Uhr; und zwar bei jedem Wetter. Tickets für die Abende im Sommernachtskino gibts auf der Internetseite des KinoParadies unter www.KinoParadies.de.