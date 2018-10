Anzeige Solide, energiesparend und zu reellen Immobilienpreisen

Wer auch schöner wohnen will, der kann jetzt noch zugreifen

Wer bei diesen Objekten zu spät gekommen ist, hat allerdings noch weitere Gelegenheiten, sich eine Wohnung von Geiger Massivbau – nach den selben hohen Umwelt- und Wohnstandards – zu sichern: In der Flandernstraße 31 im Ebinger Osten bauen Gerhard Geiger und seine Kollegen ab Oktober ein Zweifamilienhaus mit zwei Vier-Zimmer-Wohnungen, die im Juli 2019 fertig sein werden – 118 respektive 119 Quadratmeter groß. Die Wohnung im Erdgeschoss liegt ebenerdig und verfügt über eine große Gartenterrasse und einen Gartenanteil. Die Bewohner des Obergeschosses können auf einer großen Dachterrasse die Sonne genießen – diese Wohnung ist noch zu haben und verfügt, ebenso wie die im Erdgeschoss, über eine eigene Heizung.

Weil die Wohnungen der Geiger-Massivbau-Häuser so beliebt sind, geht es weiter, und zwar an interessanten Orten: In zentraler Stadtlage in Tailfingen plant Geiger derzeit ein Wohn- und Geschäftshaus mit fünf Wohnungen und einer Büroeinheit zusammen mit der Immobilienabteilung der Sparkasse Zollernalb, die gegenüber ihren Standort hat. Ab Mitte Oktober geht es an den Verkauf. Ebenfalls in zentraler Innenstadtlage, in Ebingen, will Geiger ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und einem großzügigen Penthouse errichten. Hinzu kommen Mehrfamilienhäuser im Wohngebiet Mehlbaum, in Meßstetten und in Bitz.

Für eine Wohnung von Geiger Massivbau sprechen nicht nur die solide Bauweise, die moderne Architektur und die hohen Energiestandards, sondern auch "das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis zu reellen Immobilienpreisen", über die Gerhard Geiger alle Interessierten gerne informiert. Wer ein Grundstück in den Landkreisen Zollernalb und Tübingen verkaufen möchte, ist bei ihm ebenfalls willkommen, und wer auf seinem eigenen Grundstück bauen möchte, findet in Geiger Massivbau den idealen, verlässlichen und erfahrenen Partner.

