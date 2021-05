1 1. Das Zimmerergeschäft Holzbau Leins ist ein echter Familienbetrieb. Die Mannschaft der Zimmerei Holzbau Leins mit den beiden Geschäftsführern Jürgen und Günter Leins sowie Seniorchef und Firmengründer Konrad Leins.Foto: Beiter Foto: Schwarzwälder Bote

Grund zum Feiern hat in diesem Monat die Firma Holzbau Leins aus Bietenhausen. Die Zimmerei wurde vor 50 Jahren von Konrad Leins gegründet. Heute führen dessen Söhne Jürgen und Günter Leins den Betrieb als traditionsbewusstes und modernes Handwerksunternehmen.

Als Konrad Leins vor 50 Jahren in seinem Wohnhaus und auf der Wiese dahinter mit dem Zimmern begann, war in diesem Handwerk vieles noch anders wie heute. Das Holz wurde per Traktor transportiert. Geladen und aufgerichtet wurde das meiste noch von Hand. Der Maschinenpark der Firma stand im Untergeschoss des Wohnhauses – Lärm und Staub gehörten dort zum Alltag dazu.

Doch dies hat sich rasch geändert. Der Betrieb wuchs. Konrad Leins bildete junge Zimmerleute aus. Gesellen wurden eingestellt. 1976 entstand gegenüber des Wohnhauses das erste Betriebsgebäude mit einem befestigten Hof, der als Abbundplatz diente. 1994 wurde die große Abundhalle angebaut, 2012 der Büroblock auf die alte Werkstatt aufgesetzt.

Mit den Anforderungen wuchs auch der Maschinen- und Fuhrpark. 2015 kam ein mobiler Autokran hinzu, der viele Arbeiten erleichtert. Der alte Diesel-Stapler wurde 2019 umweltgerecht durch einen emissionsarmen Elektro-Stapler ersetzt.

Wichtigster Meilenstein für die Zimmerei aber war der Generationenwechsel vom Vater auf die beiden Söhne. Jürgen und Günter Leins führen seit 2005 als Geschäftsführer den Handwerksbetrieb als GmbH.

Die Zimmerei Holzbau Leins präsentiert sich im Jubiläumsjahr technisch wie handwerklich auf dem neuesten Stand. Sämtliche Arbeiten und Anforderungen an die modernen und traditionellen Anforderungen an das Zimmererhandwerk stehen im Portfolio der Firma. Die Kreisbau Tübingen hat nicht umsonst seit vielen Jahren einen verlässlichen Partner in dem Bietenhausener Unternehmen gefunden.

Neben den beiden Geschäftsführern Jürgen und Günter Leins als Handwerksmeister komplettieren derzeit sechs Gesellen und ein Auszubildender das Zimmerer-Team von Holzbau Leins. Als traditionsbewusster Handwerks- und Familienbetrieb arbeiten die Ehefrauen Sabine und Christine Leins im Büro des Unternehmens mit.

In der vergangenen Woche durfte Bürgermeister Manfred Haug den Ehrenbrief der Handwerkskammer Reutlingen an Jürgen und Günter Leins überreichen. "Ein solches Jubiläum ist aller Ehren wert", lobte Haug die Verantwortung der Zimmerleute, der sie sich immer gestellt hätten.