Anzeige: So sieht kompetente und individuelle UnterSTÜTZung aus

1 Foto: Jacqueline Geisel

Zu Hilfe kommen, unter die Arme greifen, jemandem beistehen: Diese Ausdrücke sind Synonyme für den Begriff „unterstützen". Genau das tun Kompressionsstrümpfe, wie sie das Team vom Sanitätshaus Schaible im Sortiment führt. Und genau das tun auch die geschulten und erfahrenen Mitarbeiter für jeden Kunden, der durch die Türen des Fachbetriebs in der Nagolder Innenstadt kommt.









Link kopiert



Kompression - das ist doch nur etwas für Alte und Kranke. Falsch gedacht. Wer frühzeitig in ie vielseitigen Strümpfe investiert, erspart sich viel Leid und spätere Erkrankungen. Der heutige Lebensstil macht derartige Hilfsmittel immer wichtiger, denn viele sitzen oft mehrere Stunden am Stück sei es im Büro oder bei Reisen im Auto oder im Flugzeug. Da fangen die Beine schnell mal an z kribbeln und zu schmerzen. Beim Sport kann Unterstützung an den richtigen Stellen die Leistung steigern und Verletzungen vorbeugen. Darauf haben auch namhafte Hersteller reagiert. Der Kompressionsstrumpf hat es längst heraus aus dem hintersten Eck von Uromas Kommode geschafft.

Heutzutage präsentieren sich die Kompressionswunder ebenso individuell wie ihre Kundschaft. Eine große Auswahl an Farben und aktuelle Trends der Saison sind in den Regalen beim Sanitätshaus Schaible zu sehen. Direkt daneben: verschiedene Schnitte für verschiedene Körperstellen und Bedürfnisse. Die Auswahl reicht vom pinken Kompressionsstrumpf für Unterarm und Ellbogen über dezente Handgelenk-Strümpfe in Hauttönen bis hin zu Varianten für das Bein - mit oder ohne Fußstück, bis zum Knie oder bis zur Hüfte -, die so elegant anmuten wie eine normale Strumpfhose.