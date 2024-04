Der „Horber Frühling“ lockt am 21. April mit der der Gesundheitsmesse, dem elsässisch-schwäbischen Markt und dem verkaufsoffenen Sonntag in die Horber Kernstadt. Am Samstag steht bereits die „Manufakturenstadt“ im Mittelpunkt.

Der „Horber Frühling“ ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet. Der Mix aus Bewährtem und Neuerungen trägt zum Erfolg der beliebten Großveranstaltung bei.

Manufakturenstadt In diesem Jahr rücken die Organisatoren auch die „Manufakturenstadt“ in den Vordergrund. Bei den ersten Tagen der Manufakturen im vergangenen Jahr wurden drei Manufakturen eröffnet und damit der Grundstein zur „Manufakturenstadt Horb a. N.ckar“ gelegt. „Individuell, authentisch und kreativ sollen die Produkte sein und eine regionale Wertschöpfung auch im Sinne von nachhaltig haben“, so die Stadt.

Lesen Sie auch

Leerstände sollen in Kreativflächen umgewandelt werden. Am Samstag, 20. April, werden nun die nächsten beiden Manufakturen eröffnet: „Moosgrün“ und „Fofutu“.

Eröffnung Tourist-Info Im Glaspavillon neben der Kreissparkasse findet am Sonntag, 21. April, um 12 Uhr, die Eröffnung der Tourist-Information in der Dammstraße 1/1 in Horb statt. Gleichzeitig wird dort auch der „Horber Frühling“ von Oberbürgermeister Peter Rosenberger eröffnet.

Verkaufsoffener Sonntag Natürlich sind auch wieder viele etablierte Geschäfte des Horber Einzelhandels am Wochenende am Start, auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. An diesem Tag können die Besucher durch die Läden in der Innenstadt bummeln, einkaufen oder sich einfach informieren.

Es darf probiert werden. Foto: Jürgen Lück

Viele Geschäfte bieten besondere Aktionen und Rabatte sowie Warenangebote an . Auch Autohäuser sind vertreten.

Gesundheitsmesse Die Gesundheitsmesse findet man am Sonntag ab 11 Uhr aufgrund der Sperrung der Stuttgarter Straße auf der Turnierwiese, auf dem Parkplatz der Volksbank, in der Wilhelmstraße, im Fußgängerbereich der Neckarstraße und am Unteren Markt.

Kulinarisches Kulinarisch gibt es Leckeres bei den Horber Gastronomen und an vielen Ständen des elsässisch-schwäbischen Marktes.

Unterhaltung Auch für die Unterhaltung ist selbstverständlich gesorgt: Das Duo Andreas & Billy verzaubert vor und in den geöffneten Geschäften. Ein waschechter Schwabe trifft auf einen bezaubernden Magier aus der Schweiz.

Nick Juggler, bekannt durch seine LED-Jonglage bei der Horber Lichternacht, kann man nun als Stelzenläufer in der Neckarstraße bewundern. Dort finden auch seine Mitmach-Jonglage-Workshops für Jung und Alt – von 14 bis 15 Uhr und von 16 bis 17 Uhr – statt.

Kunsthandwerk Bereits am Samstag und dann auch am Sonntag lockt der beliebte Kunsthandwerkermarkt die Besucher an verschiedene Standorte in der Horber Innenstadt.

Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Besucher erwartet. Foto: Jürgen Lück

So gibt es Markt-Stände in der Schillerstraße und in der Markthalle sowie in der Sporthalle Gutermann-Grundschule – Samstag von 12 bis 20 Uhr (Grundschule 11 bis 18 Uhr) und Sonntag, 11 bis 18 Uhr (Grundschule 10 bis 17 Uhr). Bei beiden Kunsthandwerkermärkten ist außerdem für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Kultur Auch im Bereich „Kultur – Führungen – Museen – ist einiges geboten. Die „Zaubertöpferscheibe“ ist eine Mitmachaktion am Sonntag ab 12 Uhr auf dem Marktplatz. Thomas Benirschke bringt die Menschen mit den Wurzeln der Töpferei und Keramik mit Schlamm, Erde und Werkzeug in Verbindung. Auf archaischen Töpferscheiben begleitet er die Interessierten beim Gestaltungsprozess.

Zwischen 11 und 18 Uhr gibt es von der Stadtbücherei vor dem Bürgerkulturhaus am Marktplatz einen Bücher-Flohmarkt.

Beim Töpfern dürfen die Besucher selbst Hand anlegen. Foto: Jürgen Lück

Der Kakteengarten mit Kakteenzüchter Holger Dopp hat in der Sommerhalde von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Im Stadtmuseum wird von 14 bis 17 Uhr die Sonderausstellung „Eine ‚Horber Bilderbuch‘-Karriere: Wilhelm Klink (1874 – 1952), Bildhauer, Maler, Grafiker und Heimatforscher“ eröffnet.

Zwischen 11 und 18 Uhr hat auch der Weiße Garten geöffnet. Eine Stadtführung gibt es ab 14 Uhr. Treffpunkt Stadtmarketing, Dammstraße 1/1, Glaspavillon.

Kinder Und was wird für Kinder geboten? Am Sonntag wird es sportlich: ab 14 Uhr Pop-Up-Tanzen mit der Tanzschule Tin. Neben der Zaubertöpferscheibe und dem Jonglage-Workshop gibt es noch einen Fotopoint für Kinder auf der Turnierwiese.