Anzeige: smundo PV und Heizung

Mit dem erfahrenen regionalen Fachpartner zur optimalen Energielösung
Wer eine alte Öl- oder Gasheizung ersetzen muss, steht oft vor einer der wichtigsten Modernisierungsfragen überhaupt. Denn ein Heizungstausch ist nicht nur die Entscheidung für ein neues Gerät im Keller. Vielmehr geht es um das gesamte Energiesystem eines Gebäudes – also um Verbrauch, Dämmstandard, Wärmeverteilung, mögliche Sanierungsschritte und die künftige kommunale Wärmeplanung. Wer rechtzeitig plant, schafft sich dabei deutlich mehr Spielraum, um verschiedene Möglichkeiten sachlich abzuwägen.