Anzeige: SMK Meister in Glatten weiht Anbau ein

Am Firmensitz in der Lombacher Straße 53 wurden die Produktions- und Bürofläche samt Lager erweitert.

Die SMK Meister GmbH und Co. KG in Glatten wurde vor 53 Jahren gegründet und ist stetig gewachsen. Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von SMK Meister legte Karlhans Meister im April 1972 in seinem Wohnhaus in Glatten. Zunächst fertigte er zusammen mit seiner Frau Heidi Meister Vermessungszubehör und Befestigungstechnik – mit handwerklicher Präzision, technischer Neugier und viel Leidenschaft. Schon bald platzte die Werkstatt aus allen Nähten. Zwei Erweiterungen später war klar: Der Platz reichte nicht mehr aus.

1984 entstand daher der Neubau am heutigen Standort in der Lombacher Straße – ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Im selben Jahr trat Silke Meister-Fahrner, Tochter des Gründers, in das Familienunternehmen ein und brachte frischen Wind sowie kaufmännisches Geschick mit.

Familienunternehmen auf Wachstumskurs

Mit dem Einstieg von Frank Fahrner im Jahr 1999 wurde das Fundament für die nächste Entwicklungsstufe gelegt. Das Ehepaar übernahm 2004 die Geschäftsleitung und führte das Unternehmen in eine neue Ära.

Neben der Befestigungstechnik wurde ein zweites, stark wachsendes Standbein aufgebaut: die Blechbearbeitung.

Unter der Führung von Silke Meister-Fahrner und Frank Fahrner entwickelte sich SMK Meister zu einem Innovationsmotor. In der Befestigungstechnik entstanden zahlreiche patentierte Produkte, die sich erfolgreich am Markt etablierten. Gleichzeitig investierte das Unternehmen kontinuierlich in modernste Maschinen, Fertigungstechnologien und Mitarbeiterqualifikation.

Mit Maurice Fahrner (von links) ist nach Silke Meister-Fahrner und Frank Fahrner die dritte Generation im Unternehmen tätig. Foto: SMK Meister

2005 konnte durch Michael Fahrner, Bruder von Frank Fahrner, ein weiteres Familienmitglied zur Leitung der Geschäftsprozesse dazugewonnen werden.

Expansion als Investition in die Zukunft

Das stetige Wachstum machte weitere Anbauten notwendig: 2006, 2011 und zuletzt 2024. Alle Erweiterungen wurden unter der Leitung des Architektenbüros Markus Kugler aus Schopfloch umgesetzt. Der jüngste Neubau umfasst die Aufstockung des Bürogebäudes, eine vergrößerte Produktionshalle sowie ein modernes Lager. Zusätzlich entstanden neue, hervorragend ausgestattete Sozialräume – ein klares Bekenntnis zur Wertschätzung der über 30 Mitarbeitenden.

Mit dem aktuellen Ausbau ist SMK Meister bestens für die Zukunft gerüstet. Dank modernstem Maschinenpark sind in der Blechbearbeitung keine Grenzen mehr gesetzt: Vom Laserschneiden über Biegen, Schweißen bis zur Oberflächenbehandlung bietet das Unternehmen heute das komplette Leistungsspektrum aus einer Hand.

Dritte Generation mit neuen Ideen

Seit Kurzem ist auch Maschinenbauingenieur Maurice Fahrner, Sohn von Silke Meister-Fahrner und Frank Fahrner, Mitglied der Geschäftsführung – die dritte Generation in der Unternehmensgeschichte. Mit seiner technischen Expertise, frischen Ideen und Innovationsdrang führt er die Erfolgsgeschichte fort, die sein Großvater vor über fünf Jahrzehnten begann.

Präzision, Qualität und Verlässlichkeit

Heute steht SMK Meister für Präzision, Qualität und Verlässlichkeit – Werte, die seit 1972 das Fundament des Erfolgs bilden. Mit Weitblick, technologischer Stärke und familiärem Zusammenhalt blickt das Unternehmen in die Zukunft.

Regional verwurzelt, international gefragt

Ob Blechbearbeitung für den Maschinenbau oder sämtliche Befestigungsartikel für die Baubranche – die Produktpalette von SMK Meister ist vielseitig, innovativ und entspricht stets den neusten Standards.

„Made in Glatten“ ist ein Gütesiegel, das weit über die Region hinaus Gewicht hat. Das ursprüngliche Kerngeschäft der SMK Meister GmbH liegt in der Herstellung von Befestigungsartikeln – einem Bereich, in dem das Unternehmen seit Jahrzehnten als verlässlicher Partner namhafter Marken auf internationaler Bühne gilt. Eingesetzt werden die Produkte in der gesamten Bauindustrie und der Gebäudetechnik für Sanierungen und Neubauten, speziell in öffentlichen Gebäuden, in Industriehallen und im Tunnelbau.

SMK Meister verfügt über einen modernen Maschinenpark mit neuester Technik. Foto: SMK Meister

In Glatten werden unter anderem Federklapp- und Kippdübel, die beispielsweise für die Befestigung von Waschtischen benötigt werden, sowie brandschutzgeprüfte Isolierplattendübel für das Anbringen von Isoliermaterialien an Gebäuden produziert. Die SMK Meister GmbH und Co. KG ist Weltmarktführer in Sachen korrosionsbeständiger Messingdübel. Letzteres gilt auch für die Federklapp- und Kippdübelproduktion. Außer den Messingdübeln besteht das gesamte Sortiment aus Stahl oder Edelstahl.

Ab und an ist auch Handarbeit gefragt. Foto: SMK Meister

Durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit entstanden bei SMK Meister zahlreiche innovative und patentierte Lösungen, die sich am Markt erfolgreich etabliert haben. So zum Bespiel der neu entwickelte Nageldübel, der sowohl im Trockenbau und Tunnelbau als auch für hinterlüfteten Fassaden und im Schwimmbadbereich angewendet wird.

Blechbearbeitung auf höchstem Niveau

Mit der strategischen Erweiterung des Geschäftsbereichs Blechbearbeitung hat SMK Meister in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein weiteres starkes Standbein geschaffen. Heute bietet das Unternehmen die gesamte Prozesskette aus einer Hand – von der Konstruktion über Laserschneiden, Biegen, Schweißen bis zur Oberflächenbehandlung.

Bei der Produktion ist Präzision gefragt. Foto: SMK Meister

„Unser Ziel ist es, Blechteile und Baugruppen in einer Qualität zu liefern, die sofort einsatzbereit ist“, erklärt Geschäftsführer Frank Fahrner. Dazu investiert das Unternehmen kontinuierlich in neue Maschinen und Automatisierungslösungen, zuletzt in hochmoderne Trumpf-Lasermaschinen, um die Effizienz, Präzision und Wirtschaftlichkeit in der Blechbearbeitung noch weiter voranzutreiben. Außerdem sorgen geschulte Fachkräfte, moderne Messtechnik und ein durchgängiges Qualitätsbewusstsein für gleichbleibende Qualität.