Anzeige: SMK Meister in Glatten weiht Anbau ein

Am Firmensitz in der Lombacher Straße 53 wurden die Produktions- und Bürofläche samt Lager erweitert.
Die SMK Meister GmbH und Co. KG in Glatten wurde vor 53 Jahren gegründet und ist stetig gewachsen. Den Grundstein für die Erfolgsgeschichte von SMK Meister legte Karlhans Meister im April 1972 in seinem Wohnhaus in Glatten. Zunächst fertigte er zusammen mit seiner Frau Heidi Meister Vermessungszubehör und Befestigungstechnik – mit handwerklicher Präzision, technischer Neugier und viel Leidenschaft. Schon bald platzte die Werkstatt aus allen Nähten. Zwei Erweiterungen später war klar: Der Platz reichte nicht mehr aus.