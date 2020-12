Anzeige Sinnvoll investiert

Der städtische Eigenbetrieb Stadtbau Rottweil besitzt in dem Wohnquartier insgesamt 117 Wohneinheiten. "Dies ist ein Anteil von 39 Prozent unseres Gesamtwohnungsbestands und somit ein wichtiger Anteil unseres Wohnraumangebots", betont Peter Hauser, Betriebsleiter der Stadtbau. Die Aufnahme in das Förderprogramm sei "ein Glücksfall für die Mieter gewesen". In nur sieben Jahren konnte somit einiges bewegt werden, und die Maßnahme zahlt sich bereits aus, "denn die Fluktuationsrate hat sich seit 2012 fast halbiert", freut sich Hauser. So wurden alle 117 Wohnungen mit rund zehn Quadratmeter großen Balkonen ausgestattet, die nicht nur zur Verbesserung der Wohnqualität beitragen, sondern auch rege genutzt werden. Bei der Fassadengestaltung kam ein Konzept mit frischen und freundlichen Farben zum Tragen. Die Treppenhäuser, die ursprünglich offen waren, wurden mit lichtdurchlässigen Glasfassaden verschlossen sowie mit Eingangstüren, neuen Briefkasten- und Gegensprechanlagen ausgestattet. Die haben nicht nur die Optik verbessert, sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bewohner gesteigert.

Auch der Klimaschutz profitiert von der Sanierung: Die Gebäude erhielten eine moderne Wärmedämmung. Zudem wurde das alte Blockheizkraftwerk des städtischen Energieversorgers ENRW ersetzt und in eine neue, freistehende, Heizzentrale verlegt. Die neue Anlage spart 50 Tonnen an CO2 pro Jahr ein. Und auch die Lärmemission konnte so verringert werden.

Neben den vielen baulichen Maßnahmen ist ein weiter wichtiger Bestandteil der Gesamtaufwertung die Stadtteilarbeit, die Isabel Mayer von der AWO als Quartiersmanagerin betreut. Es gibt diverse soziale Angebote, um die Gemeinschaft zu stärken, wie eine Sozialberatung, Angebote wie Koch- oder Gewaltpräventionskurse für Grundschüler und natürlich das bei den Bewohnern so beliebte jährliche Straßenfest.

Großen Wert wurde zudem auf die Umgestaltung der Frei- und Grünanlagen gelegt. So gibt es jetzt nicht nur einen neuen Spielplatz, sondern auch einen neuen Platz im Zentrum des Quartiers, der mit Sitzgelegenheiten und Bänken zum Verweilen im Freien einlädt. Zudem erhielt das Wohngebiet eine neue Straßenverbindung zur Durschstraße. Das Wohngebiet ist damit nun aus zwei Richtungen erschlossen und verfügt über einen zusätzlichen Rettungsweg für Notfälle.

Das Fazit von Peter Hauser nach sieben Jahren Stadtteilsanierung fällt daher äußerst positiv aus: "Wir sind sicher, dass das Quartier Omsdorfer Hang nachhaltig positiv beeinflusst werden konnte und dass das Quartier dauerhaft ein wichtiger Bestandteil des Rottweiler Wohnraumangebots sein wird."