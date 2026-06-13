Anzeige: Silver Lake City ist fertig

Das Europa-Park Erlebnis-Resort hat eine neue Attraktion: die Silver Lake City, die ihre Gäste in den Wilden Westen entführt.

Nur wenige Schritte von Deutschlands größtem Freizeitpark entfernt beginnt eine Welt, in der das Knistern des Lagerfeuers, der Duft von Barbecue in der Luft liegt und liebevoll gestaltete Holzfassaden im Westernstil das Bild prägen. Die Silver Lake City im Europa-Park Erlebnis-Resort verbindet naturnahes Übernachten mit authentischem Westernflair und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Zwischen See, Naturschutzgebiet und einer detailreichen Westernstadt entsteht ein ganzjähriges Urlaubserlebnis für Familien, Gruppen und Outdoor-Fans.

Ob im Tipizelt, im Planwagen oder im Western House – in der Silver Lake City wird jede Nacht zum kleinen Abenteuer. Insgesamt 25 Tipizelte für vier, sechs oder zwölf Personen laden dazu ein, in die Welt des Wilden Westens einzutauchen. Stilechte Planwagen für vier Personen bieten ein wildromantisches Zuhause auf Zeit.

Stimmungsvolle Momente in der Honeymoon-Suite

Sechs urige Blockhütten mit insgesamt 26 Zimmern schaffen großzügigen Raum für vier, sechs, zwölf oder bis zu sechzehn Personen. Eine Honeymoon-Suite sorgt für besonders stimmungsvolle Momente inmitten der Westernatmosphäre. Ergänzt wird das Angebot durch 36 authentische Western Houses mit eigenem Badezimmer. Für bis zu sechs Personen lassen die rustikalen Fassaden und die liebevollen Details und den authentischen Charme des 19. Jahrhunderts lebendig werden.

Auch Campingfreunde finden in der Silver Lake City beste Bedingungen. Zeltplätze bieten naturnahes Übernachten unter freiem Himmel. Darüber hinaus stehen 219 Caravan-Stellplätze mit Wasser- und Stromanschluss zur Verfügung. Neue Sanitäranlagen im Caravaning-Bereich sorgen für zusätzlichen Komfort.

Die Terrasse am See bietet einen tollen Blick über die Silver Lake City. Foto: Europa-Park

Kulinarischer Mittelpunkt der Westernstadt ist die atmosphärische „Diner Station“, die wie ein historischer Bahnhof gestaltet ist. Originalgetreue Zugwaggons mit Sitzmöglichkeiten im Inneren verleihen dem Buffet-Restaurant seinen unverwechselbaren Charakter. Morgens erwartet die Gäste ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das gestärkt in den Tag starten lässt. Am Abend lockt ein abwechslungsreiches Dinnerbuffet mit herzhaften Klassikern, der amerikanischen Küche, frischen Salaten, saftigen Fleischgerichten und süßen Desserts. Insgesamt finden im Innenbereich 275 Gäste Platz, während großzügige Außenterrassen mit rund 200 Sitzplätzen zum Verweilen unter freiem Himmel einladen.

In der „Wild Horse Bar“ klingt der Tag in rustikaler Saloon-Atmosphäre entspannt aus. Auf 120 Sitzplätzen genießen Gäste frisch gezapftes Bier, kreative Cocktails und ausgewählte Spirituosen. Wer das ursprüngliche Lagerfeuergefühl sucht, findet an den Feuerstellen der Westernstadt einen stimmungsvollen Treffpunkt.

Wer seine Beute nicht selbst am Lagerfeuer grillen möchte, beißt im mit 210 Sitzplätzen ausgestatteten Silver Lake Saloon herzhaft in Texas Burger, Steaks und Spare Ribs. Hinter der hölzernen Fassade verbirgt sich der große Saal mit einer Bar, einer Bühne für Darbietungen aller Art und einer Vielfalt an Sitzgelegenheiten. Runde Tische und kleine Sitznischen bieten Platz für 140 Revolverhelden. Sie lassen genügend Raum für wilde Geschichten in geselliger Runde. Die Galerie im Obergeschoss ist mit weiteren 70 Sitzplätzen ausgestattet.

Kulinarische Genüsse in allen möglichen Variationen

Wer bei seinen Erzählungen den Blick über die Silver Lake City schweifen lassen möchte, ist bestens auf der Terrasse am See aufgehoben. Zusätzlich steht den Besuchern bei Gruppenangeboten das Selbstbedienungsrestaurant „Cantina Amigo“ mit 80 Plätzen zur Verfügung. Bei „Grandpa Will´s Hot Dogs“ können sich die Gäste auf leckere Hot Dogs und bei „Cold Rush Western Ice Creams“ auf ein erfrischendes Eis freuen. Ein neues Shopping-Areal ergänzt das Angebot.

Mit „Gold Rush Golf“ wartet eine liebevoll thematisierte Minigolfanlage mit zwölf Bahnen im Wüstenlook auf junge und alte Goldsucher. Zwischen Kakteen und Westernkulisse wird jede Partie zum Familienabenteuer. Ein außergewöhnlicher Erlebnisspielplatz in Form einer Lokomotive begeistert die jüngsten Besucher, während Bull Riding echtes Rodeo-Feeling vermittelt. Walking-Acts, Künstler und Musiker runden das vielfältige Entertainment Angebot

Die Riverside Western Lodge ergänzt das Übernachtungsangebot um 119 Zimmer mit insgesamt 532 Betten. Foto: Europa-Park

Die Silver Lake City wächst weiter: Die Riverside Western Lodge ergänzt das Übernachtungsangebot um 119 Zimmer mit insgesamt 532 Betten und bietet zusätzlichen Komfort im Stil des amerikanischen Westens. Ein neues Shopping Areal, der Hot Dog Stand “Grandpa Will’s Hot Dogs” und die Eisdiele “Cold Rush Western Ice Creams” ergänzen das Angebot nahzu perfekt. Ein neuer YULLBE GO Standort bringt zudem modernste Virtual-Reality-Technologie in die Silver Lake City und erweitert das Freizeitangebot um interaktive Erlebnisse.

Besonderes Herzensprojekt folgt im Juli

Im Juli folgt mit dem „Europa-Park Kinderhaus Kleine Helden“ ein Herzensprojekt in Kooperation mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“, der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn und dem gemeinnützigen Verein Stelzenmännchen in Karlsruhe. Fünf großzügige Apartments ermöglichen Familien mit Kindern, die eine Krebserkrankung überstanden haben, eine kostenfreie Auszeit inmitten der Westernatmosphäre.

Von den vielfältigen Attraktionen und Angeboten des Europa-Park über die Wasserwelt Rulantica bis hin zu Ausflügen ins Naturschutzgebiet Taubergießen, einen Besuch der TALENT ACADEMY des Europa-Park oder bei YULLBE bietet die Region unzählige Möglichkeiten, die Freude am Leben neu zu entdecken. Botschafterin ist Miriam Mack, die Patenschaft übernimmt der Schweizer Musiker DJ BoBo. Betreut werden die Familien von pensionierten Mitarbeitern des Europa-Parks im Ehrenamt.

Handwerkliche Braukunst in der Silver Lake Brewery

Ebenfalls ab 2026 bereichert die Silver Lake Brewery die Westernstadt mit einer jährlichen Produktion von rund 30.000 Litern Bier. In einem Verkostungsraum mit Blick in die Brauerei wird handwerkliche Braukunst direkt erlebbar.

So entwickelt sich die Silver Lake City zum eigenständigen Erlebnisareal im Europa-Park Erlebnis-Resort, das naturnahes Übernachten, vielfältige Gastronomie, moderne Infrastruktur und abwechslungsreiche Freizeitangebote zu einem Abenteuer verbindet.