Anzeige: Silver Lake City ist fertig

Das Europa-Park Erlebnis-Resort hat eine neue Attraktion: die Silver Lake City, die ihre Gäste in den Wilden Westen entführt.
Nur wenige Schritte von Deutschlands größtem Freizeitpark entfernt beginnt eine Welt, in der das Knistern des Lagerfeuers, der Duft von Barbecue in der Luft liegt und liebevoll gestaltete Holzfassaden im Westernstil das Bild prägen. Die Silver Lake City im Europa-Park Erlebnis-Resort verbindet naturnahes Übernachten mit authentischem Westernflair und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Zwischen See, Naturschutzgebiet und einer detailreichen Westernstadt entsteht ein ganzjähriges Urlaubserlebnis für Familien, Gruppen und Outdoor-Fans.