Anzeige: Silberbergwerk feiert Jubiläum

Die Grube Wenzel in Oberwolfach begeht am Sonntag, 29. März, im Rahmen der Saisoneröffnung ihr Jubiläum und lädt zu einem vielfältigen Programm ein.
Die Grube Wenzel gehörte einst zu den silberreichsten des Schwarzwaldes. Der früheste Bericht stammt aus dem Jahr 1700, in dem von einem Blei- und Silbergang geschrieben wird. Heute tauchen Besucher im Besucherbergwerk tief in die geheimnisvolle Welt unter Tage ein und erleben hautnah, wie Silber einst mühsam gewonnen wurde. Und das in 2026 bereits seit 25 Jahren!