Anzeige: Silberbergwerk feiert Jubiläum

Die Grube Wenzel in Oberwolfach begeht am Sonntag, 29. März, im Rahmen der Saisoneröffnung ihr Jubiläum und lädt zu einem vielfältigen Programm ein.

Die Grube Wenzel gehörte einst zu den silberreichsten des Schwarzwaldes. Der früheste Bericht stammt aus dem Jahr 1700, in dem von einem Blei- und Silbergang geschrieben wird. Heute tauchen Besucher im Besucherbergwerk tief in die geheimnisvolle Welt unter Tage ein und erleben hautnah, wie Silber einst mühsam gewonnen wurde. Und das in 2026 bereits seit 25 Jahren!

Bis das Bergwerk 2001 aber endlich für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte, war echte Knochenarbeit vonnöten. So investierte der Verein Bergbau und Besucherbergwerke von 1999 bis 2001 rund 5000 Arbeitsstunden, um den den inzwischen völlig zugefallenen Stollen wieder aufzuwältigen. Seit sich der Verein im Jahr 2015 aufgelöst hat, ist die Gemeinde Oberwolfach Betreiberin der Grube Wenzel.

Der Silbergeburtstag des Besucherbergwerk Grube Wenzel wird im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag, 29. März, gefeiert. Hierzu lädt die Gemeinde alle Interessierten herzlich von 13 bis 17 Uhr zur Grube Wenzel ein. Neben einem spannenden Programm für alle großen und kleinen Entdecker ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Das Programm ab 13 Uhr:

Bilder-Ausstellung „25 Jahre Grube Wenzel“ in und an der Grube Wenzel

Begrüßung Bürgermeister Jürgen Nowak und Vortrag von Initiatorin Kordula Kovac

Info zu Genuss-Touren (Wein, Whisky, Bier)

Kinderschminken und Maltisch

Informations- und Verkaufsstand des Mineralienvereins Oberwolfach Führungen

14 Uhr: Dreistündige Erlebnis-Tour (maximal fünf Personen, zum Jubiläumspreis von zwölf Euro pro Person)

14.30 Uhr: 1,5-stündige Kinderführung (maximal zehn Kinder ab sieben Jahren zum Jubiläumspreis von fünf Euro pro Person)

15 Uhr: 1,5-stündige Entdecker-Touren zum Preis von sieben Euro pro Person