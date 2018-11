Anzeige Signale in die Region

Die Gründung des Weltladens geht auf eine Initiative junger Leute aus dem Jugendkreis der Evangelisch-methodistischen Friedenskirchengemeinde, die Dietmar Reinhardt betreut hatte, zurück. Erste Versuche, die Bevölkerung auf fairen Handel aufmerksam zu machen, unternahmen sie in der evangelischen Lamprechtskirche. 1978 entstand der erste Laden in der Bolgasse. Vier Umzüge später ist er in der Ebinger Straße gelandet..

Im Mai 1980 gründete sich der Freundeskreis Dritte Welt als gemeinnütziger Verein, um die Arbeit des Weltladens – Trägerverein für fünf weitere Weltläden der Region – abzusichern. Der Meßstetter Weltladen, den seit der Gründung Dietmar Reinhardt leitet, hat derzeit zwölf Mitarbeiterinnen. Alle arbeiten ehrenamtlich, und neue Hilfskräfte sind gesucht.

Alle Einnahmen gehen in Fairtrade-Organisationen. Der Faire Handel bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Kleinbauern und Produzenten schließen sich zu Produzentengruppen, erhalten mehr Geld für ihre Produkte und einen Fair-Trade-Aufschlag. So können sie in ihre Existenz investieren und schrittweise ihr Leben verbessern. Seit vier Jahren gibt es die Fair-Trade-Steuerungsgruppe, die fairen Handel in Meßstetten forciert. Das Zertifikat "Fair-Trade-Town" erhält die Stadt bei der 40-Jahr-Feier des Weltladens erneut.