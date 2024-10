Am „Tag des Grabsteins“, der am Samstag, 19. Oktober, begangen wird, steht der Gedenkstein für Verstorbene im Mittelpunkt.

Im Herbst sind Tage der Erinnerung zum Verlust eines geliebten Menschen für Millionen von Angehörigen außerordentlich wichtig.

In diesem Jahr findet am Samstag, 19. Oktober, der „Tag des Grabsteins“ statt. Bereits seit fünf Jahren können sich Interessierte bundesweit bei ihrem Steinmetz vor Ort über den Grabstein informieren, sei es zur möglichen Gestaltung, zu Preisen oder zur Geschichte des Grabsteins.

Grabsteine haben sich in verschiedenen Kulturen und Religionen weltweit zu einem sichtbaren Zeichen des Andenkens und der Dankbarkeit entwickelt.

Damals wie heute geben Rituale und Symbole Menschen Halt und Trost. Vor allem dann, wenn nur noch die Erinnerung an einen verstorbenen Menschen lebt.

Das Grab ist ein Ort der Erinnerung sowie ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet werden kann. Der Besuch am Grab ist daher ein wichtiges und zentrales Trauerritual für die Trauerbewältigung.

Die Forschung hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass Trauerrituale helfen, bei Verlust eines geliebten Menschen besser zurecht zu kommen.

Diese Rituale sind ein Bedürfnis und können am Friedhof individuell gelebt werden, die meisten Menschen brauchen für ihre Trauer viel Zeit und einen geeigneten Ort.

Grabsteine sind Seelentröster

Eine personenbezogene Grabgestaltung, die den menschlichen Bedürfnissen entgegenkommt und für Verstorbene noch „etwas tun zu können“, ist das, was sich Angehörige wünschen. Grabsteine sind Seelentröster, sie verbinden die Erinnerungen an einem geliebten Menschen und spenden Trost.

Das Friedhofsbild hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf Grabdenkmäler deutlich positiv verändert, am „Tag des Grabsteins möchten die Steinmetze aufzeigen, welch moderne und schöne Möglichkeiten die Gestaltung bietet.

Kreativität und handwerkliches Geschick

Wer sich mit Grabsteinen beschäftigt, hat in den letzten Jahren schon mitverfolgen können, dass schöne Gedenkzeichen heute durchaus auch modern und zeitlos zugleich sein können.

Das Steinmetzhandwerk vereint Kreativität und handwerkliches Geschick zu einem einzigartigen Denkmal für Verstorbene.

Erinnerung steht im Mittelpunkt

Mit dem Tag des Grabsteins möchte der Initiator, Friedhofsexperte und Steinmetz Alexander Hanel dieses Zeichen der Erinnerung in den Mittelpunkt stellen. Der Experte hat bereits den Friedhofskulturkongress sowie einen Fachkongress über die Zukunft der Friedhöfe, ins Leben gerufen.