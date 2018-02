Anzeige Sicherungstechnik in Häusern zahlt sich aus

Beispiele für mechanische Sicherheitseinrichtungen sind einbruchshemmende Tür- und Fensterkonstruktionen oder Zusatzsicherungen an Türen und Fenstern. Zu elektronischen Sicherungseinrichtungen gehören Alarmanlagen. Eine Untersuchung des Landeskriminalamts belegt für das Jahr 2016, dass die Polizei in 71 Fällen die Täter noch am Tatort oder in der Nähe festnehmen konnte, weil diese durch Sicherungstechnik aufgehalten wurden oder aufmerksame Zeugen die Polizei riefen.

Auftaktveranstaltung ist bereits am Donnerstag, 22. Februar, um 18.30 Uhr in der Stadthalle. Christoph Ritter hält einen Vortrag über "Live Hacking" und sensibilisiert, den Computer vor Angriffen zu schützen. Die Messe wird dann am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr eröffnet.

Es sind zwei weitere Vorträge geplant: Um 15 Uhr spricht Oliver Schreiber von der Verkehrswacht Rottweil über "Sicher und fit unterwegs ab 65 plus". Josef Bronner vom Polizeipräsidium Tuttlingen zeigt ab 16 Uhr auf, wie man sicher in den eigenen vier Wänden wohnen und was eine gute Nachbarschaft dazu beitragen kann. Hans-Ulrich Händel von der Stadtverwaltung moderiert ein Gespräch über Erfahrungen mit guter Nachbarschaft. Zwei bis drei Gesprächspartner werden sich dazu äußern.

Für die Sicherheitsmesse hat die Stadt einen Landeszuschuss von 1500 Euro erhalten. Bürgermeister Gerd Hieber lädt dazu alle interessierten Bürger ein. Der Eintritt ist frei. Der Sigmarswanger Genossenschaftsladen bewirtet die Besucher. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Sulz bietet Kinderbetreuung an.

1. Kriminalpolizei Rottweil (Beratung)

2. Stadt Sulz (Katstrophenschutz und Hochwasser)

3. Grathwol Fensterbau

4. Elektro Hauser

5. Weißer Ring (Opferbetreuung)

6. Allianz Kerner (Einbruch-/diebstahlschäden)

7. Technisches Hilfswerk

8. VHS (Online-Sicherheitskurse)

9. Zwicks Brandschutz (Rauchmelder, Feuerlöscher)

10. ARW, Beratungsstelle Alter und Technik (Personenrufsysteme)

11. Referat im Jugend- und Versorgungsamt (Kinder- und Jugendschutz)

12. DRK-Kreisverband Rottweil

13. Kreissparkasse Rottweil (KfW-Darlehen, Online-Banking)

14. Schwarzwälder Bote (Urlaubs ePaper)

15. Generali Versicherung

16. Fensterbau Schmid (Sicherheitsfenster)

17. Feuerwehr Sulz

18. Gemeindevollzugsdienst (Ortspolizeirecht)

19. BAG GmbH (Sicherheits-Fenster/Türen)

20. Kinder- und Jugendbüro (Kinderbetreuung)

21. Polizei Oberndorf (Verkehrswacht)

22. Firma "safe4u" (Alarmanlagen)