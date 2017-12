Anzeige Shopping und Genuss in Horb

Auch der Kultur-Mix stimmt. Wöchentlich locken das Kulturzentrum Kloster, Erlebnisgaststätten wie das Gleis Süd oder auch die Kirchengemeinden mit niveauvollen Veranstaltungen.

Einen Einkaufsabend mit besonderer Atmosphäre und kleinen Extras zum Genießen bieten die Horber Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister am Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 21 Uhr an. Der Glühende Advents-Einkauf soll die Suche nach Weihnachtsgeschenken zum Vergnügen machen. Beim Glühenden Advents-Einkauf laden die Horb-Aktiv-Geschäfte zum weihnachtlichen Einkauf ein. Und dazu gibt es etwas Warmes, Gebäck oder Aktionen. Punsch, Glühwein bis hin zu Whisky werden gereicht. Dazu gibt es an vielen Stellen Musik. Vier oder fünf Gruppen werden zwischen Marktplatz, unterer Marktplatz, Neckarstraße und der Rolltreppe am Einkaufszentrum unterwegs sein." Auf jeden Fall dabei: Die MIA-Brass-Band, der Jugendmusikverein Horb, der Jugendchor Bildechingen und die Jugendmusikschule. In der Stiftskirche findet ab 19.30 Uhr ein Konzert mit Organist Reinhard Kluth und Paula Bürger auf der Querflöte statt.