Anzeige Shoppen und staunen

Tausende Besucher strömen jedes Jahr am Tag der Deutschen Einheit in die Calwer Innenstadt. Kein Wunder: Der Calwer Gewerbeverein hat rund um den verkaufsoffenen Feiertag ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt, das keine Wünsche offen lässt. Im Bereich der Bad- sowie der Marktstraße gibt es einen Antik- und Trödelmarkt zum Stöbern. Auch Hobbygärtner werden rund um den Marktplatz beim Gartenmarkt fündig. Für die passende "Show" sorgen das Altburger Dance Movement am Unteren Ledereck und die Holzbronner Jugendkapelle auf dem Marktplatz. "Natürlich haben die Einzelhändler und Gastronomen viele Aktionen und Schnäppchen vorbereitet", kündigt Nicolai Stotz, Vorsitzender des Gewerbevereins an.

Eine Premiere wird sich auf dem Marktplatz abspielen: Dort wird nämlich ein Formel-1-Rennsimulator aufgebaut, mit dem man die Original-Strecken fahren kann. Eine absolute Neuheit in der Hesse-Stadt.

Shuttle-Bus eingerichtet