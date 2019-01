Anzeige Shoppen für einen guten Zweck auf dem Winterfest

Das Wichtigste zuerst: Mit jedem Kauf in den teilnehmenden Geschäften erhöhen die Kunden den Betrag, der letztlich an das Jugend- und Freizeitheim Fehrenbacher Hof geht, welches vor dringend notwendigen Umbaumaßnahmen steht. Die roten Sparschweine an den Kassen werden bei jedem Kauf mit einem Euro vom Händler gefüllt. Natürlich sind auch zusätzliche Spenden sehr gerne gesehen. Nähere Informationen zur Aktion und dem Fehrenbacher Hof gibt es beim Förderverein, der mit einem Infostand direkt neben der Bühne präsent ist und sich über jedes Interesse freut.

Ohne Stress und Zeitdruck durch die Altstadt bummeln und das winterlich und auch noch weihnachtliche Ambiente genießen. Riesenschneemänner umrahmen die Altstadt und mannshohe Schneemänner lassen den Winter in die Hauptstraße einziehen.

Verschiedene Musikgruppen sorgen für die passende Unterhaltung und gegen 14 Uhr werden auf der Bühne die beliebten Haslacher "Drei-König-Sänger" ihre Tagesrunde starten. Ein Winterflohmarkt darf natürlich in der Mühlenbacher Straße und in deren Nebenstraßen nicht fehlen.