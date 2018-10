Anzeige Service-Gedanke ist das A und O

"Das 20-jährigen Bestehen der Firma CarTech bestätigt den hervorragenden Standort in unserer Gemeinde", erinnerte Delago an die begleitende Feier.

"Nicht vergessen wollen wir im Zusammenhang mit der Veranstaltung auch die Mitwirkung der Gemeinde, allen voran der Mitarbeiter des Bauhofs", hob der GHV-Vorsitzende hervor. Sie wurden in der vergangenen Woche mit einem deftigen Vesper seitens des GHV belohnt.

Bundesweite Aufmerksamkeit

Wellen geschlagen habe darüber hinaus die Aktion der Rettungsschirme. "Das sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit und Nachfragen", würdigte Delago die Idee seines Stellvertreters Roland Leyhr. Eindrucksvoll hatte die Aktion mit orangefarbenen Schirmen auf den Vorzug der Dienstleistungen und Waren vor Ort hingewiesen. "Der Service-Gedanke ist das A und O", unterstrich der GHV-Vorsitzende.

Dass auch die Spezialisierung auf einzelne Gewerke von großem Interesse war, lässt sich an der Reaktion der libanesischen Delegation ablesen, die zu Besuch war (wir berichteten). "Vielfalt und Möglichkeiten erstaunten unsere Gäste und wir Althengstetter werden wohl lernen, wie man ohne Einzelgewerke in Chekka klarkommt", stellte Leyhr den Gegenbesuch für die hiesigen Herbstferien in Aussicht.

Azubi-Speed-Dating auf der Agenda

Indes laufen im heimischen Althengstett die Vorbereitungen für ein Seminar der GHV-Mitglieder sowie den vereinsinternen Wettbewerb auf der Kartbahn. "Im kommenden Jahr beteiligen wir uns auch beim Azubi-Speed-Dating der Gemeinde", kündigte der GHV-Vorsitzende an.