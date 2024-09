Weil sie kein Verkaufspersonal mehr gefunden haben, haben sich Siegfried und Cornelia Mann zu einem radikalen wie kreativen Schritt entschieden. Sie setzen auf einen Laden komplett ohne Personal.

Die Kunden greifen in dem kleinen Verkaufsraum künftig selbst in die Kühlschränke. Dann scannen sie die Waren an der Kasse selbst ein und bezahlen schließlich mit der Karte ihren Einkauf.

Dass das für die Kunden kompliziert ist, glauben die beiden nicht. Das Paar hat sich verschiedene Ladenkonzepte anderer Metzgereien in ganz Süddeutschland angeschaut. Der Selbstbedienungsladen hat sie gerade wegen seiner Einfachheit überzeugt. Ein Laden mit Automaten sei für die Kunden schwieriger zu bedienen, sind sich beide einig. Außerdem seien Automaten unflexibel und hätten eine geringe Auswahl, so Siegfried Mann.

An der Produktpalette ändert sich nichts. „Es gibt das komplette Programm weiterhin“, so Siegfried Mann - egal ob Wurst oder Fleisch. Und alles komme weiterhin aus eigener Schlachtung. Produkte wie Fleischkäsbrät oder größere Mengen könnten telefonisch vorbestellt und am nächsten Tag abgeholt werden. Für die Abholung gebe es sogar einen eigenen Kühlschrank. Auch eine persönliche Bestellung sei möglich. Die Manns wohnen direkt über dem Laden.

Die übrigen Produkte in den Kühlschränken sind abgepackt. Aber auch hier setzen die Manns auf Innovation. „Wir verwenden zu 100 Prozent recycelbares Verpackungsmaterial“, so Siegfried Mann. Man habe lange nach einem geeigneten Material gesucht. Und das wird auch sparsam eingesetzt. Die Folien sein nur halb so dick wie bei üblichen Verpackungen. Manche Kunden hätten mit der Nase gerümpft, als sie von dem Konzept gehört habe. „Abgepacktes Zeug“, hätten sie gesagt, so Mann. „Doch das ist weiterhin unsere Ware“, ist ihm wichtig zu betonen. Er sieht für die Kunden sogar Vorteile. Denn auf jedem Produkt sei nun eine Zutatenliste angebracht. Gerade für Allergiker sei das geschickt. Diese Informationen hätten vorher an der Theke erfragt werden müssen. Und der ein oder andere hat das, bis er zuhause ist, vielleicht schon wieder vergessen. Außerdem sei auf den Produkten nun ein Mindesthaltbarkeitsdatum angebracht.

Dass nur mit Karte bezahlt werden kann, hat einen einfachen Grund. Bargeld erhöhe das Risiko von Diebstahl, so Cornelia Mann. Der ist natürlich auch bei den Waren möglich. Eine Videokamera soll für Sicherheit sorgen. Aber: „Man muss ein Stückle weit vertrauen“, sagt sie. Dass sie die Kunden stören, die vielleicht auch spätnachts noch ihren Einkauf im Selbstbedienungsladen erledigen, glaub sie nicht - im Gegenteil. Cornelia Mann ist ganz froh, dass sie trotz des neuen Konzepts noch etwas Kontakt zu den Kunden hat.

Das Schwätzle mit den Kunden gebe es weiterhin. Denn die Kühlschränke müssten ja regelmäßig befüllt werden. Aber natürlich sei der Kontakt weniger als im bisherigen Laden, meint Siegfried Mann. „Ich hoffe, dass ich nicht versauere“, so Cornelia. Die Leute dürften bei Fragen weiterhin gerne klopfen. „Wir sind wie bisher da“, sagt sie.

Eröffnung am 20. September

In den letzten Wochen liefen die Umbauarbeiten, deshalb war der Laden geschlossen. Die alte Theke musste raus, die neuen Kühlschränke rein. Und auch die Ware muss verpackt werden.

Am Freitag, 20. September, wird die Metzgerei wieder geöffnet. Von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, 21. September, von 8 bis 12 Uhr, können sich die Kunden über das neue Konzept informieren.

Die Manns bieten Führungen durch den Laden an, bei denen sie zeigen, wie der Einkauf funktioniert, vom Auswählen der Waren über das Scannen bis zum Bezahlvorgang. Zudem gibt es Kleinigkeiten zum Verkosten, verraten die Manns schon mal. Darauf dürfen sich die Kunden freuen. Am größten wird die Freude aber darüber sein, dass Familie Mann mit ihrem mutigen Schritt die Zukunft ihres Ladens gesichert haben. Seit fast einem viertel Jahrhundert gibt es die Metzgerei im Stammheimer Ortskern schon. Nun erstrahlt sie in neuem Gewand. Und wer weiß, vielleicht kommt mit den großzügigen Öffnungszeiten ja sogar der ein oder andere neue Kunde dazu. Denn, wo gibt es das schon: Frische Waren vom Metzger um Mitternacht oder am Sonntag, wenn der Spätsommer spontan Lust aufs Grillen macht.