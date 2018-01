Anzeige Seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner

Dietmar Schulz, der die Bezirksvertretung leitet, freut sich über das neue Büro in Toplage direkt am Marktplatz, das mit 154 Quadratmetern ausreichend Platz bietet. Neben einem geräumigen und modern eingerichteten Empfangs- und Wartebereich hat das neue Domizil gleich drei Büroräume und damit ausreichend Platz für Kundengespräche und Teambesprechungen.

Mit Dietmar Schulz kümmern sich hier Vertriebsassistentin Karin Wittich und Frank Kilian als Mitarbeiter im Außendienst um den stetig wachsenden Kundenstamm. In absehbarer Zeit soll noch ein zweiter Außendienstmitarbeiter hinzukommen, erklärt Dietmar Schulz, der in den bisherigen Räumen keine Entwicklungsmöglichkeiten für die Württembergische Versicherung und die Wüstenrot Bausparkasse sah. Mit 72 Quadratmetern war es einfach zu klein geworden. Seit 1974 gibt es die "Württembergische Versicherung – Der Fels in der Brandung" nun schon in Pfalzgrafenweiler. Dietmar Schulz, der 1989 in die Versicherungsbranche eingestiegen ist, hat die Bezirksvertretung 2001 übernommen und sie kontinuierlich ausgebaut. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern berät er die Kunden in den Bereichen Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung und ist ihnen als Vorsorgespezialist, aber auch bei Versicherungsfällen stets ein zuverlässiger Partner.