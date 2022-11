2 Ein bewährtes Team: Michaela Müller-Wißmann (Dritte von rechts) mit ihren Mitarbeitern Foto: Lorch

Den Familienbetrieb hatte am 1. Dezember 1962 Wilhelm Lorch gegründet – das Unternehmen ist damit das älteste Bestattungsinstitut in Albstadt. Lorch schaffte seinerzeit den ersten und einzigen motorbetriebenen Leichenwagen im Talgang an. Bis dahin waren die Verstorbenen mit dem Pferdefuhrwerk abgeholt worden.















1988 übergab Wilhelm Lorch das Geschäft an seine Tochter Erika Wißmann und seinen Schwiegersohn Manfred Wißmann, die das Unternehmen entsprechend dem Wandel der Zeit modernisierten. Sie erweiterten das Leistungsangebot stetig, wobei sie immer die Bedürfnisse der Hinterbliebenen im Blick hatten.

Nach nahezu 30 Jahren übergaben die Wißmanns im Januar 2017 die Firmenleitung an ihre Tochter Michaela Müller-Wißmann, die nun in der dritten Generation, den Familienbetrieb führt. Zentrales Anliegen ist weiterhin, die Bestattungskultur zu erhalten. Die Verantwortlichen bei Bestattungen Lorch sind aufgeschlossen, sensibel und sich stets bewusst, wie schwierig der Umgang mit dem Thema Tod ist. Umso wichtiger sei es, sich mit Würde und Einfühlungsvermögen der Hinterbliebenen anzunehmen, erklärt Michaela Müller-Wißmann.

Sukzessive hat die Firma den eigenen Dienstleistungskatalog ausgebaut: von der Sterbevorsorge, über die Versorgung der Verstorbenen, die Planung und Ausrichtung der Trauerfeiern bis zur Auswahl der verschiedenen Bestattungsformen und der Erledigung sämtlicher Formalitäten.

Das Unternehmen steht für die einfühlsame fachlich kompetente Dienstleistung in allen Fragen eines Sterbefalls – immer angepasst an die individuellen Wünschen und Bedürfnisse. Neben der Organisation und Veranstaltung von Trauerfeiern und Bestattungen gibt es viel Schriftliches zu erledigen. "Auch hier sind wir ein vertrauensvoller und kompetenter Partner", betont Müller-Wißmann. Alle wesentlichen Formalitäten – etwa den Schriftverkehr mit dem Arzt, den Ämtern, mit der Gemeinde, der Kirche und der Tageszeitung – erledigt Bestattungen Lorch. Zu den vom Traditionsbetrieb angebotenen Bestattungsarten zählen die Erd-, die Feuer-, die anonyme und die Seebestattung sowie Beisetzungen im Friedwald und Baumbestattungen.

Pünktlich zum 60. Firmenjubiläum ist der stilvolle Neubau bezugsfertig. In den neuen Räumen finden die Besucher einen ansprechenden Ausstellungsraum mit einem vielfältigen Sortiment an Urnen und Särgen aus durchweg regionaler Herstellung. Zudem gibt es einen Besprechungsraum, um in ungestörter Atmosphäre mit den Angehörigen die Bestattung und Trauerfeier zu planen. Weiter befinden sich im Neubau Aufbahrungsräume, in denen die Hinterbliebenen die Möglichkeit haben, sich in intimer Umgebung von ihren Lieben zu verabschieden. Außerdem bietet das moderne Bestattungshaus einen familiären Abschiedsraum für Trauerfeierlichkeiten, in dem bis zu 50 Personen Platz finden, sowie einen Verabschiedungsplatz, an dem die Trauerfeier unter freiem Himmel stattfindet.

Unterstützt wird Michaela Müller-Wißmann von ihrem Ehemann Klaus Müller, Inhaber von Bestattungen Bär in Ebingen, sowie ihrem fünfköpfigen Team, das sich engagiert und tatkräftig einsetzt.

Bestattungen Lorch möchte sich für 60 Jahre entgegengebrachtes Vertrauen mit einem kleinen Programm bedanken. Das Krematorium Albstadt ist mit von der Partie. Der Bläserchor CVJM Tailfingen sowie die Trauersängerin Jessica Straubinger werden den Tag der offenen Tür Uhr feierlich umrahmen.

"Als Fachunternehmen und Generationsbetrieb mit alter Tradition sind wir uns der großen Verantwortung und der besonderen sozialen Funktion unseres Berufes bewusst. Die Erhaltung der Bestattungskultur ist uns auch in Zukunft eine große Verpflichtung", sagt Michaela Müller-Wißmann. "Wir sind jederzeit erreichbar – auch an Sonn und Feiertagen."