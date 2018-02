Anzeige Seit 33 Jahren gibt’s die "Fasnets-Wafa"

Als 1985 die Jugendabteilung der Spielvereinigung die "Fasnets-Wafa" zum ersten Mal organisierte, war die Wasserfalldisco schon weit über Oberndorfs Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die damaligen Verantwortlichen erinnern sich heute noch: "Wir waren uns nicht sicher, ob wir damit Erfolg haben". Heute aber weiß jeder, dass die "Fasnets-Wafa" Zuspruch aus nah und fern erfährt und zur Institution in der Fasnetszeit geworden ist.

Am Schmotzigen beginnt um 19 Uhr das Aufsagen der Gruppen in den Lokalen. Der Fasnetssamstag steht im Zeichen des Bürgerballs in der Neckarhalle, der um 19.11 Uhr beginnt. Der Kinderumzug startet am Fasnetssonntag um 14.30 Uhr. Am Fasnetsmontag wird ab 14.30 Uhr bei den Schantlepartien gerammelt. Der historische Narrensprung beginnt am Fasnetsdienstag um 8.30 Uhr, der Nachmittagssprung um 14.30 Uhr.

L ive-Musik gibt es am Fasnetsonntag im "Schützen". Ab 20.30 Uhr hat dort die Band "VANTOM & CO" das "unverdünnt Beste im Gepäck, das die vergangenen Jahrzehnte aus Pop, Rock und Soul hergeben", heißt es in einer Mitteilung der Band.