Vor 25 Jahren ist die Vorgängerfirma der Euro­tech Vertriebs GmbH an dem Ort gegründet worden, an dem sie sich nun erneut niedergelassen hat: In Rosenfeld hat die Firma in der Maybachstraße neu gebaut und kann ihr Jubiläum feiern.

Mit Peter Bunnenberg hat die Geschichte des Unternehmens begonnen. Er gründete 1996 die Firma Euro-Tech, Vakuumhebe- und Transporttechnik. Dem folgte die Gründung und Kooperation mit der Eurotech Vacuum Technologies Co., Ltd (ehemals DeJames International) mit Sitz im taiwanesischen Taichung.

Als der Platz in Rosenfeld zu eng wurde, zog die Firma, die sich auf Vakuum-Komponenten, Hebegeräte, Schlauchheber sowie komplette Handling- und Transportlösungen spezialisiert hat, nach Geislingen in die Dammstraße in größere Geschäftsräume.

2008 erfolgte eine Umfirmierung in Eurotech GmbH, aus der 2012 die Eurotech Vertriebs GmbH mit dem neuen Geschäftsführer Thomas Schulz wurde.

Doch als auch in Geislingen der Platz knapp wurde, begannen 2016 Überlegungen für einen Neubau. Schließlich kaufte das Unternehmen ein Grundstück von der Stadt Rosenfeld. Mit Hilfe eines Zuschusses aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurde das Firmengebäude errichtet.

Das Unternehmen versteht sich als "kompetenter, technisch versierter und innovativer Partner auf Augenhöhe". Schwerpunkte liegen in der Holz- und Glasindustrie. Aber auch für Metall-, Kunststoff- und Steinindustrie oder Transport und Logistik bietet Euro­tech das passende System.

Auch für diese mittelständische Firma war die Zeit der Pandemie und des Lockdown nicht leicht. Gerade hatte man im Februar 2020 in Geislingen Fasnet gefeiert, da wurden Messen abgesagt, Aufträge storniert und die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Dennoch begannen die Arbeiten am Neubau in Rosenfeld planmäßig – ohne große Feier beim ersten Spatenstich. An Weihnachten gab es seitens der Firma keine Geschenke, sondern sie spendete an die Lebenshilfe Zollernalb, den Kinderschutzbund Balingen und das Hospiz Balingen.