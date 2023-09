Nachwuchskräfte werden überall dringend gesucht. Diese Erfahrung machen auch Seelbacher Betriebe und Firmen. Unter dem Motto „Deine Mission, deine Zukunft“ findet am 29. September von 9 bis 18 Uhr der erste Ausbildungstag in der Gemeinde statt.

Was macht eigentlich ein Fachinformatiker, ein Handelsfachwirt oder eine Kauffrau? Viele Jugendliche stehen nach dem Schulabschluss oder im Schuljahr davor vor der Frage, welchen Ausbildungsberuf sie wählen sollen. Die Entscheidung fällt nicht immer leicht, besonders wenn man sich in den verschiedenen Berufsfeldern wenig auskennt. Der erste Seelbacher Ausbildungstag soll hier Orientierungshilfe geben und gleichzeitig Berufe vorstellen. Am 29. September werden an fünf Standorten in Seelbach insgesamt 33 Ausbildungsberufe und acht Studiengänge vorgestellt. Am Standort Bürgerhaus präsentieren 15 Betriebe aus dem Unternehmernetzwerk ihre Ausbildungsangebote.

Auch ältere Arbeitsuchende und Eltern willkommen

Julabo, Kohler‘s Edeka, IPC-Computer, New Albea und das Unternehmer-Netzwerk Seelbach haben diese Initiative gemeinsam gestartet. „Hier kann es nur Gewinner geben“, sind sich die Initiatoren sicher. Das betreffe Unternehmen und Schüler gleichwohl.

Der Ausbildungs- und Informationstag ist für Jugendliche der oberen Schulklassen gedacht. Aber auch ältere Arbeitsuchende und Eltern sind willkommen. Die Initiatoren haben dazu eigens ein Logo, einen Flyer mit Informationen zu den Ausbildungsplätzen sowie Studiengängen und sogar eine eigene Homepage gestaltet. Zusätzlich bieten Julabo, New Albea, IPC-Computer und die Edeka in Seelbach Führungen durch die Betriebe an. Ein kostenloser Shuttlebus verkürzt die Wege zwischen Edeka Kohler und New Albea.

Die Jugendlichen bekommen eine Vorstellung von etwa 30 Ausbildungsberufen in Unternehmen und Betrieben in Seelbach und Schuttertal. Sie können bei der Gelegenheit gezielt Fragen stellen und erste Kontakte knüpfen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein weiter Arbeitsweg ist – vor allem ohne Führerschein – oft eine Hürde. Eine Ausbildungsstelle direkt am Ort oder in der näheren Umgebung ist sowohl für Azubis auch für die Betriebe praktisch.

19 Unternehmen beteiligen sich an den Aktionstagen: Julabo, IPC-Computer, New Albea, Kohler’s Edeka, Allianz Hacker, Holiday Heimtex, die Volksbank Lahr, Elektro Billian, Griesbaum, das Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Elektro Dold, Konzmann Gebäudetechnik, Bucher Metallbau, Elektro Faisst & Heuberger, die Metzgerei Weber, die Sparkasse Offenburg/Ortenau, das Bauunternehmen Anton Himmelsbach, Himmelsbach & Streif und Elektro Beck.

Seelbacher Ausbildungstag

Der Ausbildungstag für das Schuttertal findet am Samstag, 29. September, von 9 - 18 Uhr im Seelbacher Bürgerhaus statt. Weitere Informationen gibt es online unter www.ausbildungstag-seelbach.de