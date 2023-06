Seelbach rüstet sich für das Sport-Highlight des Jahres: Der 17. Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf am heutigen Freitag ab 16.30 Uhr elektrisiert einmal mehr die Massen. Bis zur Schließung des Online-Meldeportals am Dienstagabend hatten sich bereits 947 Läuferinnen und Läufer ihre Startberechtigung für die verschiedenen Läufe des Veranstaltungstags gesichert. Nachmeldungen sind für Kurzentschlossene dann noch am Freitag ab 16.30 Uhr in der Seelbacher Sporthalle möglich. Die Nachmeldeschalter für die Kinder- und Bambiniläufe sind von 14 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Welch ausgezeichneten Ruf die Veranstaltung mittlerweile auch bundesweit bei den Top-Athleten genießt, zeigt unter anderem die Teilnahme der amtierenden Marathon-Europameisterin und Deutschen Meisterin mit der Mannschaft, Rabea Schöneborn vom SCC Berlin. Der Auftritt in Seelbach soll ihr erster nach langer Verletzungspause sein und ein nächster Zwischenschritt in Richtung Olympia-Qualifikation für Paris 2024.

Den Olympiatraum dreimal erfüllt hat sich Sabrina Mockenhaupt-Gregor, die ebenfalls über die zehn Kilometer auf die Strecke geht. Die 45-fache Deutsche Meisterin über die Langstrecken hat ihre Profikarriere 2018 beendet, die Faszination Laufsport lässt „Mocki“ dennoch nicht los. Nicht mehr die Jagd nach Bestzeiten stehe im Vordergrund, vielmehr sei mittlerweile „Mitlaufen und genießen“ ihre Devise.

Geballte Prominenz gibt sich in Seelbach die Ehre

Dass sich solch prominente Sportlerinnen und Sportler für einen Start in Seelbach entscheiden, freut Orgachef Thomas May vom ausrichtenden TV Seelbach ungemein. „Das ist eine großartige Sache für alle Beteiligten. Es ist alles angerichtet für einen unvergesslichen Lauftag.“

Für Schirmherr Thomas Schäfer ist sein 16. Sonnwendlauf gleichzeitig der letzte als Bürgermeister der Gemeinde. „Ein so großartiges Sportevent mit anschließendem Sonnwendhock ist aus dem Veranstaltungsreigen in Seelbach nicht mehr wegzudenken. Allen Läuferinnen und Läufern wünsche ich optimales Laufwetter und viel Erfolg, allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß“, so Schäfer, der die Gewinner bei der Siegerehrung in gewohnter Manier auszeichnen wird.

Neben der Laufprominenz sind natürlich auch die starken Laufsportler aus der Region sowie viele Hobbyläuferinnen und -läufer im Starterfeld vertreten. Bei den Männern gelten in diesem Jahr Norman Junker (Running Team Ortenau), Dominik Haberstroh (SV Waldkirch) und der zweimalige Sonnwendlauf-Sieger Samir Baala aus Straßburg als Anwärter aufs Treppchen.

Bereits ab 16.30 Uhr hat der Nachwuchs bei den Kinder- und Bambiniläufen seinen großen Auftritt. Premiere feiert um 19 Uhr der Charity Run über drei Kilometer und ohne Zeitmessung zugunsten des Wünschewagen-Projektes des ASB Südbaden.

Umrahmt wird das Spektakel vom großen Sonnwendhock des TV Seelbach rund um die Sporthalle, die befreundeten Vereine sind als Streckenposten und Helfer im Einsatz oder bewirten die Besucher direkt im Start- und Zielbereich. Dort befindet sich auch das stimmungstechnische Epizentrum, wenn wieder Hunderte Zuschauer die Sportler lautstark antreiben werden. Um 19.30 Uhr beginnt das Countdown-Vorprogramm für den Hauptlauf. Streckensprecher Sebastian Gehring behält für die Besucher die aktuellen Rennentwicklungen im Auge, liefert Interviews und Wissenswertes zu den Läufern. Für die passenden Beats sorgt DJ Frank Gielen.

Einen musikalischen Push gibt es auch auf der Strecke: Der MV Wittelbach unterhält auf dem Klosterplatz, der MV Seelbach spielt in der Theodor-Simon-Straße auf.

Tatkräftige Unterstützung erhalten die Organisatoren durch die Gemeindeverwaltung Seelbach mit dem gesamten Bauhofteam, die Freiwillige Feuerwehr Seelbach kümmert sich um die Streckensicherung und die Entzündung des Sonnwendfeuers bei Einbruch der Dämmerung. Für eine optimale medizinische Versorgung im Notfall sorgt das Team des DRK Seelbach mit Unterstützung der Kameraden aus Reichenbach-Kuhbach und des ASB. Das DRK Ringsheim stellt seinen Sanitätscontainer zur Verfügung.

Aktuelle Infos und Impressionen gibt es im Internet auf www.sonnwendlauf-seelbach.de sowie auf Facebook und Instagram.