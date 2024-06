In der Seedorfer Ortsmitte können es sich die Besucher am kommenden Wochenende, 28. bis 30. Juni, gutgehen lassen.

Am kommenden Wochenende, Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Juni, laden die Seedorfer Vereine und Vereinigungen zum 19. Dorffest ein. Zur Eröffnung am Freitagabend um 18 Uhr schwingt Bürgermeister Peter Schumacher den Holzhammer beim Fassanstich. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches musikalisches Programm sowie ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.

Höhepunkt: der große Oldtimer-Korso

Absoluter Höhepunkt: der große Oldtimer-Korso am Samstagnachmittag um 14 Uhr. 400 historische Fahrzeuge, darunter Autos, Lastwagen, Traktoren und Motorräder, bewegen sich am Samstag um 14 Uhr durch die Straßen des Dunninger Teilorts. Dieses Ereignis dürfte wiederum Scharen von Zuschauern nach Seedorf locken. Die Schramberger Autosammlung Steim ist gleich mit mehreren Fahrzeugen vertreten. Auch originelle Vehikel bereichern den Korso: So begrüßen die Vereinsvorstände von der „Raupe“ der Raupenzunft Seedorf herab die Gäste am Straßenrand. Ein weiterer besonderer Hingucker: die Rockabilly-Vespa-Girls. Für die musikalische Umrahmung des weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Events sorgt der Musikverein Seedorf. Die Fahrzeuge können nach dem Umzug am Ende der Bösinger Straße besichtigt werden.

Lesen Sie auch

Zehn einheimische Vereine nehmen teil

Am diesjährigen Dorffest nehmen zehn einheimische Vereine teil. Es sind dies: Männergesangverein, Sportverein, Musikverein, Obst- und Gartenbauverein, Raupenzunft, Handharmonikaorchester, Jugendvereinigung, Tischtennisclub, Fischerverein und Backhausverein. Auch der Dunninger DRK-Ortsverein macht mit. Der Seedorfer Kindergarten baut für die kleinen Gäste eine Spielstraße auf. Der Spieleparcours steht den Kindern am Samstag von 15 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr zur Verfügung.

Kinderkarussell und Süßes

Auch der Schützenverein Fluorn wirkt mit einem Schießstand mit. Die Kinder dürfen sich zudem auf ein Kinderkarussell freuen. Wer’s süß mag, kommt beim Dorffest am einem Süßwaren- und Eisstand auf seine Kosten. Das kulinarische Angebot lässt keine Wünsche offen und reicht von italienischen Nudelspeisen, „Zunge in Madeira“, Spanferkel mit Brot, Geschnetzeltem mit Spätzle, Chinapfännle, Grillschinken mit Kartoffelsalat, Raclette und Salatteller bis zu Flammkuchen und zur Grillwurst. Die Liste der angebotenen Getränke ist ebenfalls recht lang.

Auf den verschiedenen Bühnen spielen an den drei Tagen Samuel Bantle mit Band, die „Hoffeschtler“, das Duo Leonie Gapp und Martin Stern, die „Absperrband“, die „Comebackies“ sowie die“ Hinterhofmusikanten“