Anzeige "Science on Tour"

"Versuch’s mal" – dieser Aufforderung können weder die großen noch die kleinen Besucher widerstehen, denn, wer selbst Hand an die Exponate legen, drehen, pusten, stapeln, drücken oder ziehen kann, erliegt der "Faszination Physik" von ganz alleine. In dieser interaktiven Ausstellung, die mehr Werkstatt ist als Betrachtungsobjekt, werden auf einfache und spielerische Weise alltägliche Ereignissen mit allen Sinnen erlebt. Dabei kann man erstaunlichen naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen selbst auf den Grund gehen, erfährt, wie Kraft in Bewegung umgesetzt wird und welche Streiche uns die eigene Wahrnehmung spielen kann. Dem Forscherdrang wird Raum gegeben, eigene Erfahrungen gehen über in Wissen und wecken Begeisterung.

Auch am verkaufsoffenen Sonntag Die besondere Mitmach-Ausstellung "Hier spielt die Physik" wird auch am verkaufsoffenen Sonntag, 4. November, zu sehen sein. Das Schwarzwald-Baar-Center lädt mit seinen Ladengeschäften und gastronomischen Betrieben an diesem Tag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln, Stöbern und Genießen ein.