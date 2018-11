Anzeige Schwäbische Speisen auf der Karte

M it schwäbischer gut bürgerlicher Küche – je nach Saison werden verschiedene regionale Speisen angeboten – wollen Josef und Boschena Amodio ihre Gäste verwöhnen. Über Jahrzehnte haben die beiden Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Jetzt haben sie sich nach gepachteten Gastwirtschaften in Esslingen, Nürtingen, Reutlingen und Notzingen den Traum eines eigenen Gasthauses auf der Alb erfüllt. "Hier kocht der Wirt selbst", und die Chefin bedient die Gäste. Dass er seine Mautaschen selbst herstellt, versteht sich für Josef Amodio von selbst. Und sonntags gibt es Kuchen von der Chefin gebacken.

Bereits im Jahr 1588 wird der "Ochsen" im Fleckenbuch von Melchingen erwähnt. Über die Jahrhunderte bewirtschafteten verschiedene Familien das Gasthaus mit der dazugehörenden Landwirtschaft. 1897 kam das Anwesen in den Besitz der Familie Martin Hirlinger. Dessen Sohn Johann erlernte das Bierbrauerhandwerk und richtete neben der Gaststube eine Brauerei und eine Schnapsbrennerei ein. Bis in die 1920er-Jahre wurde eigenes Lagerbier und ein Spezialbier mit dem Namen "Lauchertperle" gebraut und ausgeschenkt.

Von 1954 bis 1962 pachteten die späteren Wirte der Lauchertquelle, Josefine und Karl Hirlinger, das Lokal. Mit einem grundlegenden Umbau verliehen die Eigentümer, Antonie und Josef Ott, dem "Ochsen" 1962 einen heimelige Atmosphäre, und so manche Hochzeit und Fasnetbälle wurden dort gefeiert. 1980 renovierte deren Sohn Erwin zusammen mit seiner Frau Anneliese das Gasthaus. Für ihre Wildspezialitäten und selbstgebacken Kuchen und Torten waren sie im weiten Umkreis bekannt. Sie schlossen nach 37 Jahren die Türen abschlossen. Viele Stammgäste und Melchingersahen darin das Ende des "Ochsens".