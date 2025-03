Anzeige: Schuhmode Maisenbacher: Der Schuhladen für die ganze Familie

Ein Blick in die Historie zeigt, dass sich der Großvater von Eva-Maria Dettinger, geborene Maisenbacher, im Jahr 1906 mit einer Schuhmacherei selbstständig gemacht hat. Anschließend wurde das Unternehmen als Krämerladen, inklusive Landwirtschaft, fortgesetzt, wobei sich nach und nach der Schwerpunkt auf den Verkauf von Schuhen verlagert hat. Seit 1987 wurde das Geschäft mehrfach vergrößert und umgebaut. Heute stehen in der Hugo-Römpler-Straße 15 rund 200 Quadratmeter als Verkaufsfläche zur Verfügung.

1987 übernahm Eva-Maria Dettinger das Geschäft, später stieg ihr Mann Klaus Dettinger mit ein. Das Handwerk des Schuhmachers hat auch er auf dem zweiten Bildungsweg erlernt. Heute führt er nur noch kleinere Schuhreparaturen aus. Für größere Aufträge arbeiten die Dettingers mit einem Orthopädie-Schuhtechniker in Bad Wildbad zusammen, der auch Schuhe repariert.

Lesen Sie auch

Der Schwerpunkt von Schuhmode Maisenbacher liegt im Verkauf von hochwertigen Schuhen für Damen, Herren und Kinder, ebenso von Wanderschuhen der Marke Lowa für die ganze Familie. Die große Auswahl lässt kaum Kundenwünsche offen. Zu finden sind sowohl trendige Schuhe wie auch modische Schuhe mit hohem Komfort.

„Im Frühjahr 2025 liegt der Fokus auf hellen Schuhen“, erläutert Klaus Dettinger die aktuellen Trends. Nach wie vor seien weiße Sneakers und Sneakers mit weißer Sohle und farbigem Obermaterial hoch im Kurs.

Erhältliche Marken bei Maisenbacher sind unter anderem Ara, Gabor, Siox, Paul Green und Ecco. Neu im Sortiment ist die Marke Tenhaag, ein Ableger von Paul Green, mit Schuhen, die gleichzeitig chic und sehr bequem sind. Zitat Klaus Dettinger: „Eigentlich gibt es nur zwei Dinge, auf die es im Leben ankommt, ein gutes Bett und ein ordentliches Paar Schuhe, von Schuhmode Maisenbacher. Wenn man nicht in dem einen steckt, so steckt man im anderen.“Und weil gerade Kinderfüße passende Schuhe benötigen – sowohl in der Länge als auch in der Weite – steht den Kunden speziell geschultes Personal beratend zur Seite. Das Ausmessen der Kinderfüße ist im Schuhhaus selbstverständlich. Unter anderem sind die Marken Superfit und Ricosta erhältlich.

Sowohl die hohe Kompetenz des Maisenbacher-Teams, zu dem vier Angestellte gehören, als auch die breite Auswahl und die qualitativ hochwertigen Schuh-Modelle wissen nicht nur Kunden aus Schömberg zu schätzen. „Wir haben hier auch Kundschaft, zum Beispiel aus Tübingen, die uns von ihrem Klinikaufenthalt in Schömberg her kennen und uns über die Jahre treu geblieben sind. Aber auch aus dem näheren Umkreis sowie aus Leonberg und Böblingen kommen die Kunden gerne zu uns“, berichtet Klaus Dettinger.

Alle Kunden, sowie die, die es noch werden wollen, können sich am verkaufsoffenen Sonntag am 13. April in Schömberg vom Angebot und Service im Schuhhaus Maisenbacher selbst überzeugen.