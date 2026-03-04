Anzeige: Schuheinlagen nach Maß, für jede Indikation und individuell auf den Kunden abgestimmt!

In der Werkstatt des Orthopädie-Teams des Nagolder Sanitätshauses Schaible herrscht stets reger Betrieb. Hier wird genäht, geschliffen und gemessen. Dabei treffen Handwerkskunst und bewährte Methoden auf neue, moderne Technik. Das Team kann Kompetenzen in den Bereichen Orthesen, Prothesen und Orthopädie-Schuhtechnik vorweisen. Dabei stellen die Fachkräfte immer wieder unter Beweis: Selbst hinter einem so unauffälligen, kleinen Hilfsmittel wie einer Schuheinlage steckt eine Menge Arbeit - vom ersten Ausmessen bis zum individuellen Einpassen. Dabei geht es nicht nur um Komfort, sondern oft auch um die Gesundheit der Kunden.
In den meisten Fällen führt der Weg zu einer passenden Schuheinlage zunächst in eine Kabine der Räume in der Calwer Straße 105. Die dort erfolgenden Messungen und Bedarfsabfragen sind der erste Schritt auf dem Weg zur Schuheinlage. Denn die Matte ist mit einem Computer verbunden und misst den Fuß in der Laufbewegung aus. Für die meisten Kunden ist diese Messmethode wunderbar geeignet. Es gibt jedoch auch „Sonderfälle": Beispielsweise kann Neuropathie in Folge von Diabetes starke Gefühlsstörungen in den Füßen zur Folge haben. Betroffene können ihre Einlagen nicht testen, da sie nicht spüren, ob alles richtig sitzt oder irgendwo etwas drückt. Für dieses Problem hat das Orthopädie-Team von Schaible nun eine Lösung.