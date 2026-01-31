„Als wir am 13. Januar die Türen wieder öffneten, war der Raum sofort voll“, freut sich Regina Mattes, deren Familie das Gebäude mit dem Gasthaus „Schützen“ in Balgheim schon seit Generationen gehört. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Gäste, zu denen auch sehr viele Stammgäste gehören, mehrere Monate ohne ihren beliebten „Schützen“ auskommen.

Bauarbeiten seit dem 16. August „Wir hatten am 14. August zuletzt auf. Am 15. August begannen wir bereits, die Küche auszuräumen, und am 16. August begannen wir mit dem Abbruch“, verrät Yannik Mattes, „Schützen“-Koch und Regina Mattes Sohn.

Neue Küche entstand

Der wichtigste Teil des „Schützen“-Umbaus war die Schaffung einer modernen Küche. Der bisherige Küchenanbau wurde bis auf die Bodenplatte abgebrochen. „Der alte Küchenbereich bestand aus mehreren kleineren Räumen, und es gab dort auch Stufen“, erläutert Thomas Mattes, Yannik Mattes Vater.

Worin die Hauptarbeiten bestanden

Jetzt ist das Reich der beiden Köche Yannik und Regina Mattes komplett eben, technisch auf dem neuesten Stand und auch 30 Quadratmeter größer. Der neue 80-Quadratmeter-Anbau, von dem die neue Küche 60 Quadratmeter einnimmt, wurde komplett neu strukturiert. Zu ihm gehört unter anderem auch ein Durchgang für das Personal in Richtung Biergarten, der sich hinter dem Haus befindet.

Wie die neue Küche jetzt ausgestattet ist

Yannik Mattes, der sein Koch-Handwerk im Hofgut „Domäne“ in Hechingen gelernt hat, zeigt stolz die nagelneue Küche. Zu ihrer Ausstattung gehört unter anderem ein Kombidämpfer. Dieses Gerät kann garen, braten, schmoren und backen. Auch ein Vario-Cooker zum braten, kochen und frittieren gehört jetzt zur Küchen-Ausstattung. Eine weitere Methode, mit der die Köche jetzt arbeiten können, ist das Souse-Vide-Garen, bei dem wertvolle Aromen und Nährstoffe erhalten bleiben. Durch das Garen im eigenen Saft werden nicht nur die Stoffe im Fleisch nicht zerstört, sie intensivieren sich sogar. Dadurch entsteht ein einzigartiger Geschmack.

Was sonst noch modernisiert wurde

Im Zuge des Küchenbaus wurde auch kräftig in die Gebäudeinfrastruktur investiert. Es wurden neue Kanäle verlegt, neue Wasserleitungen, neue Stromleitungen und ein Fettabscheider. Nagelneu sind die Gästetoiletten. Seit dem Umbau ist das Gasthaus „Schützen“ mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Für eine angenehme Grundwärme sorgt ein Holzofen im Gästeraum. „Früher heizte ein Holzofen das ganze Haus“, erinnert sich Thomas Mattes. „Die Leute sagten, dass der ,Schützen’ die wärmste Wirtschaft im ganzen Kreis Tuttlingen ist; neben dem ,Adler’ in Dürbheim, aber den gibts nicht mehr.“

Biergarten wird größer

Erneuert werden auch die Außenanlagen. Der Biergarten wird Platz für 65 Personen bieten.