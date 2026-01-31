Familie Mattes hat seit Mitte August kräftig in ihr Gasthaus „Schützen“ in Balgheim investiert. Küche und Technik sind nagelneu, die Speisen gutbürgerlich.
„Als wir am 13. Januar die Türen wieder öffneten, war der Raum sofort voll“, freut sich Regina Mattes, deren Familie das Gebäude mit dem Gasthaus „Schützen“ in Balgheim schon seit Generationen gehört. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Gäste, zu denen auch sehr viele Stammgäste gehören, mehrere Monate ohne ihren beliebten „Schützen“ auskommen.