Anzeige Schüler treiben es bunt für die gute Sache

Was in den vergangenen Jahren schon mehr und mehr Zulauf bekam, soll 2018 eine erfolgreiche Fortsetzung erleben. Der Rotary Club unterstützt den Ereignis erneut und hat, wie in den Vorjahren, in den Schulen der Region Schüler zur Teilnahme geworben. Die Schüler dürfen es in Ebingen beim "Color Kids Run" ab 13 Uhr ja bunt treiben: Sie werden beim Rennen mit Farbpulver beworfen. Für sie sollen erwachsene Unterstützer, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels und Bekannte pro Runde, die sie laufen, Spendenbeträge aussetzen. Die Erwachsenen starten bereits um 11 Uhr.