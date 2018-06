Anzeige Schüler erhalten eine Orientierungshilfe

Die Jugendlichen können sich bei der Messe darüber informieren, welche Berufe für sie infrage kommen, was die Ausbildungsbetriebe von ihnen erwarten und was sie zu bieten haben. Zudem ermöglicht die Messe jungen Menschen Orientierungs- und Entscheidungshilfen. Im Vordergrund der Messe steht neben der Berufsorientierung daher vor allem die Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen.

Arbeitgeber aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, die motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte für sich gewinnen möchten, bietet die Messe die Gelegenheit, durch persönliche Gespräche potenzielle Kandidaten kennenzulernen. Die Firmen können ihre freien Ausbildungsplätze bei der Messe bewerben und ebenso können Interessierte ihre Bewerbungen direkt bei den Unternehmen abgeben.

Die Resonanz auf die bisherigen Berufs- und Ausbildungsmessen hat laut der Stadtverwaltung gezeigt, dass der Bedarf für eine solche Messe auch in St. Georgen vorhanden ist. Mit der BAM reagiert die Stadt nicht zuletzt auch auf die Knappheit an Auszubildenden und Fachkräften in der Region. Die Stadt möchte den Indu­striestandort stärken, dem Nachwuchs vor Ort eine Chance geben und junge Menschen dazu motivieren, in St. Georgen zu bleiben.

B ereits zum sechsen Mal findet die Berufs- und Ausbildungsmesse in St. Georgen statt – und ihr Ruf eilt ihr mittlerweile voraus. Wie Andrea Lauble von der Stabsstelle Stadtmarketing berichtet, war das Interesse in diesem Jahr besonders groß: Bereits zwei Wochen vor Anmeldeschluss waren alle Stände in der Stadthalle vergeben.

Mancher Aussteller konnte daher keinen Stand mehr ergattern, andere hingegen kommen in diesem Jahr neu hinzu: Erstmals etwa ist die ZG Raiffeisen EG vertreten sowie der Internationale Bund – IB Süd, der für die Arbeitsmarktdienstleistungen AMDL Nachhilfe für Auszubildende durchführt.

Um für die Messe zu werben, wurden im Vorfeld rund 2000 Flyer und 500 Messekataloge in Umlauf gebracht. Darüber hinaus wurden zahlreiche Plakate verteilt. Das Konzept ging auf, wie der Anmelde-Ansturm zeigt.

Erneut wurden wie schon im vergangenen Jahr auch die Eltern über die bevorstehende Veranstaltung informiert, sodass sie ihren Nachwuchs, der in den meisten Fällen vor der Entscheidung steht, wie es in Zukunft weitergehen soll, auch begleiten kann.

Wie Lauble betont, ist "für jeden etwas dabei" – denn neben Ausbildungsbetrieben präsentieren sich darüber hinaus auch weiterführende Schulen an diesem Tag in der Stadthalle.