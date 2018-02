Anzeige Schüler bauen ihr eigenes Haus

Mit diesem Hausprojekt bewarb sich die Aichhalder Schule wie weitere 29 Schulen aus Baden-Württemberg um den vom Kultusministerium und der Würth-Stiftung ausgelobten Schulpreis. Die GWRS Aichhalden gehörte zu jenen sechs Schulen, die für diesen Preis in die engere Auswahl kamen. Im Juli 2018 wurde das Modell im Kultusministerium in Stuttgart vorgestellt. Die SVM hat ein sechsköpfiges Bauteam aus vier Handwerkern und zwei Bauleitern gebildet, die in zwei Projektwochen im November vergangenen Jahres Pläne zeichneten, den Bauplatz vermaßen, das Baugesuch bei Architekt Daniel König in Schiltach erstellten und bei der Kommune einreichten. Die Bodenplatte wurde in der Produktionshalle der Firma BFU (Betonfertigteil-Union) in Waldmössingen gegossen. Deren Verlegung mit Hilfe von Firmenfachkräften erfolgte Anfang Dezember.