Anzeige: Schreinerei Eßlinger in Wolfach

Die Kombination aus moderner Technologie und klassischem Handwerk gehört zum Erfolgsrezept der Schreinerei Eßlinger in Wolfach. Das Leistungsspektrum umfasst große Innenausbauprojekte, individuelle Einbaumöbel und Küchen, klassische Bauschreinertätigkeiten wie Fenster, Innen- und Haustüren sowie sämtliche Bodenbelagsarbeiten.

Vom Linoleum über Teppichboden bis Vinyl und Parkettboden kennt das Portfolio der Schreinerei Eßlinger GmbH fast keine Grenzen. Zu den Kunden zählen Privatleute sowie namhafte Firmen aus der Region. Für den Messebau ist das erfahrene Team mehrmals im Jahr deutschlandweit unterwegs.

Der Name Eßlinger steht für maßgeschneiderte Schreinerarbeiten und individuelle Problemlösungen, bei der die Kundschaft von der ersten Beratung über die Planung bis zur Fertigung und fachgerechten Montage vor Ort kompetent begleitet wird. Die Bandbreite reicht von großen Büro- und Innenausbauprojekten bis zu kleineren Reparaturen. „Wenn ein Gurt am Rollladen gerissen ist kommen wir auch“, erklärt Geschäftsführer Alexander Eßlinger die Betriebsphilosophie.

Der 43-Jährige wagte vor 14 Jahren mit einer gemieteten Werkstatt in Kirnbach den Schritt in die Selbstständigkeit. In dieser Zeit entwickelte sich der Betrieb kontinuierlich weiter und gipfelte vorerst mit der Anschaffung einer zweiten CNC-Maschine im April am jetzigen Standort im Industriegebiet Schmelzegrün in Wolfach.

Abläufe im Betrieb werden zunehmend digitalisiert

In den vergangenen Jahren wurden die Abläufe zunehmend digitalisiert. Innerhalb der Werkstatt und auf der Baustelle hat jeder über PC, Tablet oder Handy Zugriff auf die Projektordner, Aufmaße und Zeichnungen und kann jederzeit nachschauen was sich der Chef beim Aufmessen gedacht hat. „Den klassischen Rapportzettel unterschreibt der Kunde auf dem Handy des Monteurs – er erscheint sofort bei mir im Büro auf dem PC“, nennt Eßlinger ein Beispiel. Die Zeiterfassung, Urlaubsanträge und vieles mehr: Alles geschieht digital über das Handy des jeweiligen Mitarbeiters.

Ein moderner Maschinenpark sorgt dafür, dass die individuellen Wünsche der Kunden fachgemäß und pünktlich erfüllt werden. Foto: Markus Schwarz

Eine KI im Branchenprogramm unterstützt den Schreinermeister Eßlinger bei der Zuweisung der Eingangsrechnungen der Lieferanten zum jeweiligen Projekt. Die Entwicklung der KI-Technologie sieht Eßlinger gerade im Bezug auf die Erstellung von Möbeldesigns und Raumlösungen jedoch kritisch. Hierbei könne ja von jedermann über eine KI individuell geplant werden. „So einfach ist es dann aber doch nicht – wir nehmen den Kunde mittels 3D Zeichnung und Entwurfsideen vom ersten Moment an kompetent und kreativ an die Hand“, erklärt Alexander Eßlinger die Aufgaben der fest angestellten Schreinermeisterin und des Schreinermeisters im Büro.

Im Jubiläumsjahr feiern 14 Mitarbeitende, davon zwei Auszubildende und zwei Teilzeitkräfte, die Erfolgsgeschichte der Schreinerei. Das gute Betriebsklima des alterstechnisch von 17 bis 61 Jahren bunt gemischten Teams ist Eßlinger sehr wichtig. „Wir verstehen uns alle gut.“ Beim allmorgendlichen Meeting wird der Tagesablauf besprochen sowie die Monteure und Teams eingeteilt. Freitags spendiert der Chef ein Frühstück und es ist früher Schluss mit der Arbeit.

„Stillstand ist nicht so mein Fall, ich versuche täglich Dinge besser zu machen“, erklärt Eßlinger. So wird zum Beispiel im Juni die Vier-Tage-Woche probeweise getestet – bei gleicher Arbeitsstundenanzahl und komplett freiem Freitag. Der gute Teamgeist bedeutet Eßlinger sehr viel. „Ich will, dass sich jeder bei mir wohlfühlt und gerne zur Arbeit fährt“, erläutert der Schreinermeister seine Einstellung – dies wurde mit einem zweitägigen Besuch der Holzmesse in Nürnberg im März unterstrichen.