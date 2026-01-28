Nach rund drei Wochen Renovierung öffnet Thi Ha My Vu, die neue Pächterin, das Schramberger Restaurant „Stammhaus 1888“ am 29. Januar wieder.
Der Hauptraum des Schramberger Restaurants „Stammhaus 1888“ strahlt in neuem Licht. Die Wände wurden gestrichen, es gab neue Fensterbänke, die Tische wurden erneuert, die Stühle sind nagelneu, und die Sitzordnung- jetzt für 32 Gäste – ist eine andere. Auch die Stühle in der angrenzenden großen Kegelbahn sind neu. „Jede Bahn hat einen Tisch für zehn Personen“, erklärt die neue Pächterin Thi Ha My Vu. Bei den großen Bahnen– in Wettbewerbs-Maßen – haben 60 Gäste Platz. Für die Kinder hat My Vu neue Kugeln angeschafft.