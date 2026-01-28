Der Hauptraum des Schramberger Restaurants „Stammhaus 1888“ strahlt in neuem Licht. Die Wände wurden gestrichen, es gab neue Fensterbänke, die Tische wurden erneuert, die Stühle sind nagelneu, und die Sitzordnung- jetzt für 32 Gäste – ist eine andere. Auch die Stühle in der angrenzenden großen Kegelbahn sind neu. „Jede Bahn hat einen Tisch für zehn Personen“, erklärt die neue Pächterin Thi Ha My Vu. Bei den großen Bahnen– in Wettbewerbs-Maßen – haben 60 Gäste Platz. Für die Kinder hat My Vu neue Kugeln angeschafft.

Auch ein Nebenraum für etwa 40 Gäste Zum „Stammhaus 1888“ gehört auch ein Nebenraum für etwa 40 Gäste, der sich zum Beispiel für Versammlungen und Familienfeiern eignet.

Speisekarte wird länger

Zu den Veränderungen in dem beliebten Restaurant gehört die Erweiterung der Speisekarte. My Vu, die schon seit ihrem 19. Lebensjahr in der Gastronomie tätig ist, bietet neben gutbürgerlicher Küche – vom knusprigen Hähnchenfilet-Burger über Lachsfilet bis zum Schnitzel – auch chinesische, vietnamesische und thailändische Gerichte an. Bisher war die asiatische Küche im „Stammhaus 1888“ vor allem chinesisch. In der Küche steht My Vu selbst.

Viel Erfahrung in der Gastronomie

„Ich werde mein Bestes geben“, verspricht die neue Wirtin in exzellentem Deutsch. Erfahrungen in der Gastronomie hat sie reichlich: So arbeitete sie zehn Jahre lang in einem Fischrestaurant an der Nordseeküste in Niedersachsen. Zudem war sie in einem Bäckereirestaurant in einem Outlet ihrer derzeitigen Heimatstadt Metzingen tätig. In der Küche wird My Vu noch von einer Springerin unterstützt, und es gibt eine Bedienung. Am Wochenende helfen auch ihr Mann und ihre Kinder. Die Familie wohnt derzeit noch in Metzingen, wird im kommenden Sommer aber nach Schramberg umziehen.

Süßes und Leckeres am Nachmittag

Am Nachmittag gibt es im „Stammhaus 1888“ Tee, Kaffee und Kuchen. Und die Wirtin bereitet Pfannkuchen mit heißer Kirschsoße und Vanilleeis zu.

Neue Wirtin übernimmt

Die Freude der Stammgäste war groß, als klar war, dass das Restaurant „Stammhaus 1888“, Oberndorfer Straße 97 in Schramberg, eine Zukunft hat. Nach dem plötzlichen Tod der bisherigen Betreiberin Le Thi Minh im vergangenen Jahr hatte das „Stammhaus 1888“ für vier Monate – von Juni bis Ende Oktober – seine Türen geschlossen. Ab Ende Oktober führte dann der Mann der bisherigen Betreiberin – Cuong Van Din – das Restaurant vorübergehend selber weiter; hier schon mit Unterstützung durch Thi Ha My Vu, die mit den Kindern der bisherigen Betreiber befreundet ist. „Ich arbeitete zwei Monate lang für ihn. Aber es gab schon hier die Idee, dass ich das Restaurant übernehme.“ – „Ich wollte mir schon immer etwas Eigenes aufbauen“, verrät My Vu im Gespräch.

Die Kegelbahn im „Stammhaus 1888“ ist beliebt. Foto: Eric Zerm

Renovierung in knapp drei Wochen

Am 7. Januar schloss dann das „Stammhaus 1888“ nochmals seine Türen, um die Renovierungsarbeiten möglich zu machen. Am Donnerstag, 29. Januar, wird das „Stammhaus 1888“ wieder öffnen.

Dank an viele Helfer

„Ich danke wirklich allen, die geholfen haben“, sagt My Vu. „Darunter meinen Vermietern Thomas Huber und Günther Flaig, Otto Herzog, der alle Handwerker organisiert hat und allen Handwerkern, die kräftig angepackt haben, damit wir in so kurzer Zeit fertig wurden.“

Geöffnet ist das Restaurant „Stammhaus 1888“, Oberndorfer Straße 97, Schramberg, dienstags bis donnerstags von 11.30 Uhr bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11.30 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 11.30 Uhr bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. Dienstags und mittwochs sowie und donnerstags und freitags gibt es zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr eine Mittagskarte, zu der jeweils eine Suppe, ein Hauptgericht und ein Getränk zu insgesamt 11,90 Euro gehören. Eine Besonderheit des Restaurant „Stammhaus 1888“ ist, dass alle Gerichte auch zum Mitnehmen angeboten werden. Einfach telefonisch vorbestellen – unter 07422 / 3636 oder 0151 / 41 666 486 – und das Essen dann abholen. Die beliebte Kegelbahn bleibt in Betrieb.