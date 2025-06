Anzeige: Schramberger Kulturbesen mit Sommer-Open-Air

„Aus dem Park der Zeiten-Festival wird das Sommerfestival - mit Jazz, Rock und Pop vom Feinsten!“ Mit diesen Worten kündigt das Schramberger Kulturbesen-Team ein ganz besonderes Ereignis an. Von Freitag, 4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, warten auf das Publikum auf dem Open-Air-Gelände bei der „Szene 64“ jeweils ab 20 Uhr drei spektakuläre Auftritte.

Eine Show erinnert an Tina Turner

Den Anfang macht am Freitag, 4. Juli, die Show „Tina T. Cover No.1“. Gemeint ist mit „Tina T.“ natürlich die stimmliche Urgewalt Tina Turner, in der Show verkörpert von Barby Hess. „Die Queen of Rock’n’Roll lebt weiter“, heißt es über die Show. „Erleben Sie die Magie von Tina Turner noch einmal live! Mit ,Tina T. Cover No. 1’ erwartet Sie eine spektakuläre Tribute-Show voller Emotionen und Power.“ Die stimmgewaltige Rockröhre Barby Hess verkörpert Tina Turner auf unvergleichliche Weise – optisch wie akustisch.

Backgroundsängerinnen und Showtänzerinnen

Begleitet von einer 15-köpfigen Band, Backgroundsängerinnen und Showtänzerinnen, präsentiert Hess in dieser Show die größten Hits der Rocklegende, darunter „What’s Love Got to Do with It“, „Simply the Best“, „Private Dancer“ und viele mehr. Angekündigt ist ein Konzert voller Leidenschaft, Authentizität und unvergesslicher Momente.

Das Ticket kostet 32 Euro. Es sind Stehplätze auf dem Open-Air-Gelände.

„Arno Haas & Friends“ treten auf

Am Samstag, 5. Juli, erobern ab 20 Uhr „Arno Haas & Friends“ die Open-Air-Bühne bei der „Szene 64“. „BLUEfonque steht für energiegeladenen Soul-Funk mit internationalen Spitzenmusikern“, so die Veranstalter zum „Arno Haas & Friends“-Abend. Gemeint sind Stephan Schuchardt (Drums), Alvin Mills (Bass), Rainer Scheithauer (Keyboards) und Arno Haas (Saxofon).

Soul- und Funk-Interpretationen

Seit mehr als 20 Jahren brilliert die Band „mit innovativen Soul- und Funk-Interpretationen sowie eigenen groovigen Kompositionen“, heißt es weiter. Mit dabei sind folgende Gastsänger: Derrick Alexander aus Detroit, dessen Stimme an Stevie Wonder erinnert, sowie Donniele Graves aus North Carolina, eine leidenschaftliche Sängerin mit Gospel-Wurzeln.

Mitreißendes Live-Erlebnis

„Freuen Sie sich auf ein mitreißendes, einzigartiges Live-Erlebnis! Lass Dich in die Welt des energiegeladenen Soul-Funk entführen. Die exzellenten Musiker spielten schon in Projekten mit Labelle, Joanna Zimmer, Purple Schulz, Herbert Grönemeyer, Bono, Marry J. Blige, Ronan Keating, T.M. Stevens, Jeff Lorber und vielen mehr.

Das Ticket kostet 27 Euro. Es sind Stehplätze auf dem Open-Air-Gelände.

Pop History am 6. Juli

Den Abschluss des Sommer OpenAir bildet am Sonntag, 6. Juli, ab 20 Uhr die legendäre Band „Pop History“ mit Peter Kühn, bekannt aus SWR1. Das Publikum bekommt einen musikalischen Rückblick auf die größten Pop-Hits aller Zeiten. „Seit 2016 schon tourt die Band ,Pop History’ nunmehr durchs Land und begeistert gemeinsam mit dem Radio-Sender SWR1 in der Show ,Hits & Storys’ ihr Publikum“, schreiben die Veranstalter. „Live ist ,Pop History’ immer ein Genuss - denn die Vielfältigkeit der Musik lässt fast jeden Musikliebhaber auf seine Kosten kommen. Das hohe Maß an Authentizität im Spiel und im Gesang überträgt sich schnell und umfänglich auf die Stimmung des Publikums.“

Das Ticket kostet 32 Euro. Es sind Stehplätze auf dem Open-Air-Gelände.

Das Open-Air-Gelände ist in Schramberg an der Geißhaldenstraße 49. Einlass ist an jedem Abend ab 19 Uhr, rund eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es online unter www.schramberger-kulturbesen.de oder unter www.schramberg.de; Aktuelles; Veranstaltungen.