Anzeige: Schopffest in Kippenheimweiler

Die Vereine in Kippenheimweiler veranstalten am Wochenende vom 28. bis 29. Juni wieder das beliebte Wylerter Schopffest. Die Feierlichkeiten finden statt auf der Wiese hinter der Kaiserswaldhalle – mit dem malerischen Schopf im Mittelpunkt. Zahlreiche Helferinnen und Helfer wollen ein unvergessliches Fest ermöglichen. „Bewährtes und Neues finden hier wunderbar zusammen“, so die Veranstalter.

Um 18 Uhr wird das Fest offiziell eröffnet. Im Anschluss daran sorgt das Duo Ohrwurm für beste musikalische Unterhaltung. Am Sonntag startet das Fest um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von der Band Spirit Voice begleitet wird. Ab 12 Uhr unterhalten „Die Fäschdlibloser“ mit Blasmusik.

Lesen Sie auch

Vereine begeistern mit einem riesigen Getränke- und Speisenangebot

Das Speisen- und Getränkeangebot präsentiert sich vielseitig. Die Jugendfeuerwehr serviert Farmer-Kartoffeln und Crêpes, nebenan lädt der Jugend-Schützen-Musikverein zu Spiel und Spaß ein. Beim Angelsportverein warten auf Genießer Fisch-Knusperle sowie Gebackene Forelle.

Den beliebten Original Wylerter Rollbraten serviert die Freiwillige Feuerwehr ihren Gästen. Foto: Wendling

Grillwurst, Currywurst, Pommes frites, Chicken Nuggets und Curly Fries gibt es beim Schützen-Musikverein, Gyros mit Tzatziki und Kraut beim Sportverein. Am Sonntag kommt Flammenkuchen, am Sonntag Rindfleisch mit Meerrettich und Kartoffeln hinzu. Die Freiwillige Feuerwehr bereitet den Original Wylerter Rollbraten mit Brot und Salat zu und hat außerdem Grillschnitzel mit Brot und Salat, Merguez oder Wildwurst im Baguette sowie Knoblauch-Pilze im Angebot.

Die MGV Sängerrunde reicht am Samstag Schnitzelweck sowie einen Spuntini-Teller und am Sonntag Badischen Sauerbraten sowie Rinderzunge in Madeira-Soße – beides mit breiten Nudeln. Nicht zuletzt versorgen die Landfrauen ihre Gäste am Sonntag mit Kaffee und einer großen Auswahl an selbst gemachten Kuchen.

Erlesene Weine, Sekt und den Cocktail der Saison gibt es am Weinstand, weitere Cocktails – gerne auch alkoholfrei –, Aperol Spritz und Hugo am Cocktailstand. Direkt dahinter hält die Gemeinwesenarbeit am Samstag ein Spieleangebot für die Jüngsten bereit. Für die jüngeren Gäste stellt Thomas Faißt zudem am Sonntag eine Hüpfburg zur Verfügung.