Anzeige: Schönes Adventsprogramm in Oberndorf

An jedem der vier Adventssonntags gibts in Oberdorf wieder ein „Advent im Städtle“-Programm am Alten Rathaus. Darüber hinaus stehen auch einige größere und kleinere Weihnachtsmärkte an.
Am Sonntag, 30. November, ist in diesem Jahr der erste Advent, und damit beginnt auch wieder das Programm von „Advent im Städtle“. An jedem der vier Adventssonntage wird ab 18 Uhr zum großen Adventskranz am Alten Rathaus in Oberndorf eingeladen. In feierlichem Rahmen wird dann stets – durch Bürgermeister Matthias Winter oder durch die Erste Beigeordnete Dilek Akdeniz – die jeweils nächste Kerze entzündet.