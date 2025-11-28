Anzeige: Schönes Adventsprogramm in Oberndorf

An jedem der vier Adventssonntags gibts in Oberdorf wieder ein „Advent im Städtle“-Programm am Alten Rathaus. Darüber hinaus stehen auch einige größere und kleinere Weihnachtsmärkte an.

Am Sonntag, 30. November, ist in diesem Jahr der erste Advent, und damit beginnt auch wieder das Programm von „Advent im Städtle“. An jedem der vier Adventssonntage wird ab 18 Uhr zum großen Adventskranz am Alten Rathaus in Oberndorf eingeladen. In feierlichem Rahmen wird dann stets – durch Bürgermeister Matthias Winter oder durch die Erste Beigeordnete Dilek Akdeniz – die jeweils nächste Kerze entzündet.

Das Programm am ersten Advent Das Programm am ersten Advent gestalten die Kinder der Grundschule Lindenhof, begleitet von der kleinen Besetzung der Stadtkapelle Oberndorf. „Die kleine Besetzung der Stadtkapelle ist traditionell zu diesem Termin immer dabei“, freut sich Thilo Götz von der „Advent im Städtle“-Projektgruppe. Für die Gestaltung des Programms am ersten Advent werden von der Projektgruppe im Vorfeld Schulen und Kindergärten angefragt.

Das Programm am zweiten Advent

Das Programm ab 18 Uhr am zweiten Advent – das ist der Sonntag, 7. Dezember – gestaltet der Oberndorfer Musiker Fabian Häckel mit. Das Programm wird eine Überraschung. „Er hat nicht verraten, was er spielen wird“, gibt sich Thilo Götz geheimnisvoll.

Das Programm am dritten Advent

Das Programm zum dritten Advents, am Sonntag, 14. Dezember, gestalten ab 18 Uhr die kleine Besetzung des Musikvereins Boll sowie der Gesangverein „Eintracht“ aus Aistaig.

Das Programm am vierten Advent

Am vierten Advent, am Sonntag, 21. Dezember, schließt das diesjährige „Advent im Städtle“ mit einem geistlichen Impuls durch Diakon Thomas Brehm. Dieser Impuls wird musikalisch umrahmt.

Eine kleine Bühne

Für die Aktion „Advent im Städtle“ wird eine Aufführungshütte mit kleiner Bühne durch den Bauhof aufgebaut. So sind die Gruppen und Einzelkünstler etwas vor Schnee und Regen geschützt. Zu „Advent im Städtle“ gehören auch zwei Weihnachtsmarkthütten, aus denen Glühwein und Punsch ausgeschenkt werden. Zu essen gibt es Brat- oder Saitenwürste aus dem Kessel.

Die Projektgruppe

Die Projektgruppe „Advent im Städtle“ ist laut Thilo Götz ein loser Zusammenschluss von Menschen und Familien, die auch in ihrer Freizeit viel miteinander unternehmen. Die Mitglieder wohnen entweder in Oberndorf oder haben ihre Wurzeln in Oberndorf.

Der große Adventskranz wird – im Auftrag der Stadt – von „Helga’s Blumenlädle“ gestaltet, um die elektrischen Kerzen kümmert sich Elektro Moos aus Oberndorf.

Die Weihnachtsmärkte

Ende November und im Dezember gibt es in Oberndorf und in den Teilgemeinden noch Gelegenheit, einige Weihnachtsmärkte zu besuchen. Am Freitag, 28. November, beginnt um 17 Uhr auf dem Rathausplatz und auf der Alt-Dorfstraße der Weihnachtsmarkt in Altoberndorf.

Am Samstag, 29. November, wird von 14 bis 21 Uhr auf dem Vorplatz der Dreifaltigkeitskirche auf dem Lindenhof zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Hier treten unter anderem Kinder des Kindergartens, der Grundschule und die Jugendkapelle auf, und der Nikolaus wird auch vorbeischauen.

Großer Weihnachtsmarkt

Am Wochenende des 6. und 7. Dezember steht der Weihnachtsmarkt in der Kernstadt auf dem Schuhmarktplatz und auf der Kronenstraße an. Am Samstag, 6. Dezember, beginnt der Oberndorfer Weihnachtsmarkt um 13 Uhr. Gelegenheit für einen gemütlichen Weihnachtsbummel gibt es auf dem Markt an diesem Samstag bis 21 Uhr. Am Sonntag, 7. Dezember, beginnt der Oberndorfer Weihnachtsmarktbetrieb um 12 Uhr und er dauert bis 18 Uhr.

Den Abschluss der Weihnachtsmärkte in Oberndorf und in den Teilorten macht der Weihnachtsmarkt in Bochingen am Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Vorplatz Kronengebäude, Balinger Straße 69. Der Weihnachtsmarkt in Bochingen dauert bis abends um 21 Uhr.