Anzeige: Schöne Küchen und Wohnideen von Nübel

Die Küche ist das Herz und der Mittelpunkt jeder Wohnung. Sie ist unverzichtbar als Funktionsraum zum Kochen wie auch als gemeinsamer Treffpunkt der Familie.

Die Schreinerei Nübel holz + form ist seit rund 130 Jahren ein Garant für meisterliches Handwerk im Umgang mit dem edlem Werkstoff Holz. Mit einem hochmodernen Maschinenpark bietet das Aichhalder Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation und für jedes Budget des Kunden, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch wirtschaftlich sind.

Trend nach wie vor hin zur Kochinsel Geschäftsführer Gernot Flörchinger zufolge geht der Trend moderner Wohnküchen nach wie vor hin zur Kochinsel. Sie wird nicht nur in Neubauten oft eingebaut, auch in kleineren Räumen ist sie denkbar. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Sie ist beidseitig nutzbar und in Verbindung mit einer Sitzecke fürs Frühstück ideal.

Langlebig und besonders pflegeleicht

Die Wunschküche mit höhergesetzter Spülmaschine, grifflosen Schränken mit Griffleiste und flächenbündigem Kochfeld mit integriertem Dampfabzug kann eine harmonische Materialkombination in Eiche und Naturstein (Arbeitsplatte) sein. Hochwertige Materialien mit robusten matten Oberflächen punkten durch ihre Langlebigkeit und besondere Pflegeleichtigkeit.

Die möglichen Kombinationen

Die Küchenrückwand aus Ziegelstein ist auch in Kombination mit Glas möglich. Lautlos gleitende Schubkästen für den Stauraum eignen sich für eine aufgeräumte Küche am besten.

Die Details, die eine Küche besonders machen

Bei Nübel holz + form ist jedes Detail durchdacht, um ästhetische und funktionale Ansprüche gleichzeitig zu erfüllen. Die per Fuß bedienbare Abfallstation unter der Spüle sorgt für zusätzlichen Komfort. „Jede von uns geplante Küche ist ein Unikat, die täglich aufs Neue Freude und Spaß bereitet. Ob beim Frühstück, beim Familientisch oder zwischendurch. Unsere Küchen sind nicht nur funktionale Räume, sondern Orte des Glücks und der Inspiration“, heben die weiteren Geschäftsführer Nicolai Flörchinger und Andreas Fehrenbacher hervor.

Foto: Nübel holz + form

Bäder, Innenausbau, maßgeschneiderte Möbel, Wohnraumkonzepte

Neben Küchen steht das Traditionsunternehmen auch für Bäder, Innenausbau und maßgeschneiderte Möbel sowie komplette Wohnraumkonzepte.

Frische Ideen und der Blick fürs Ganze

Bereits beim ersten persönlichen Planungsgespräch dürfen sich die Kunden von Nübel holz + form bestens aufgehoben fühlen. Mit frischen Ideen und dem Blick fürs Ganze werden sie durch den gesamten Planungsprozess begleitet.

„Sobald der Plan vom Kunde angenommen wird, setzen wir einen konkreten Termin. Wir versprechen Pünktlichkeit und Transparenz. Kontaktieren Sie uns noch heute“, betonen die Geschäftsführer von Nübel holz + form.