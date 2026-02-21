Anzeige: Schöne Küchen und Wohnideen von Nübel

Die Küche ist das Herz und der Mittelpunkt jeder Wohnung. Sie ist unverzichtbar als Funktionsraum zum Kochen wie auch als gemeinsamer Treffpunkt der Familie.
Die Schreinerei Nübel holz + form ist seit rund 130 Jahren ein Garant für meisterliches Handwerk im Umgang mit dem edlem Werkstoff Holz. Mit einem hochmodernen Maschinenpark bietet das Aichhalder Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation und für jedes Budget des Kunden, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch wirtschaftlich sind.