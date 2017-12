Anzeige Schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Im vergangen Jahr haben die Lautlinger Vereine erstmals eine Schlossweihnacht mit modifiziertem Konzept veranstaltet, dessen besonderes Augenmerk den Kindern und den Familien gilt. Es ist gut angenommen worden, und so wird die Zweiteilung – Verpflegung und Verkauf im oberen Schlossareal, Vorführungen im unteren Teil des Schlosshofs – beibehalten. Im Interesse eines reibungslosen Ausschanks wird es einen weiteren Getränkestand geben.

Mit dem Sammelruf wird die Schlossweihnacht offiziell eröffnet

Und so laden einheitlich geschmückte Verkaufsstände zum gemütlichen Schlendern und Verweilen ein, bis die Jagdhornbläser mit ihrem Sammelruf die Schlossweihnacht offiziell eröffnen. Danach versammeln sich die Kindergartenkinder von St. Michel am Schlossbrunnen zum Tanz, die Märchenerzählerin gibt unter der großen Rotbuche spannende Geschichten zum Besten, die gewiss etwas mit Weihnachten zu tun haben, und auf der Treppe im hinteren Teil des Schlosshofs singen der Zwergen-und Junge Chor die Lieder, die sie eigens für die Schlossweihnacht einstudiert haben. Die Ignaz-Demeter-Schule ist ebenfalls mit von der Partie, der TSV wartet mit einer Tanzeinlage auf, und zwischen den Darbietungen spielt die Jugendkapelle. Am offenen Feuer wird Stockbrot gebacken; für kleineren Kinder steht erstmals – neben dem Streichelzoo – ein Karussell bereit, und natürlich wird irgendwann im Lauf des Abends der Bischof Nikolaus mit weihnachtlichen Gedanken und Geschenken im Gepäck erscheinen und den Kindern eine Freude machen.