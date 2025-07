Anzeige: Schnäppchentage in Haslach

Der Handels- und Gewerbeverein Haslach lädt gemeinsam mit seinen Mitgliedsbetrieben zu einer besonderen Aktion ein, die sich kein Schnäppchenjäger entgehen lassen sollte: Von Donnerstag, 31. Juli, bis Samstag, 2. August, finden die beliebten „Haslacher Schnäppchentage“ statt. An diesen drei Tagen erwartet die Kunden ein vielfältiges Angebot an sommerlicher Kleidung, Schuhen sowie Heim- und Haustextilien – und das zu absoluten Tiefstpreisen.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden gemeinsam eine breite Angebotspalette zu unschlagbaren Preisen zu präsentieren“, erklärt Mechtild Bender, Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. Die Preisnachlässe betragen bis zu 70 Prozent, denn die Lager der Händler sind gut gefüllt und die neue Herbstware steht bereits in den Startlöchern. „Wir hoffen auf sommerliche Temperaturen, damit möglichst viele Bedarfskäufer den Weg in die Geschäfte finden“, so Bender weiter.

Auch Marvin Polomski vom Handels- und Gewerbeverein betont: „Es handelt sich um reguläre Verkaufsware, die wir zu absoluten Tiefstpreisen anbieten. Die Herbstkollektionen stehen bereits in den Startlöchern – wer jetzt ein echtes Schnäppchen machen möchte, nutzt die Haslacher Schnäppchentage!“

Highlight: Lagerverkauf bei Sport Sandhas

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der einmalige Lagerverkauf von Sport Sandhas im ehemaligen Kaufhaus am Marktplatz. Die Öffnungszeiten sind am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Das Angebot reicht von Wanderschuhen, Rucksäcken und Outdoorkleidung bis hin zu Sportschuhen und Sportbekleidung – ein Querschnitt durch das gesamte Sortiment. Auch hier dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf sensationelle Schnäppchen freuen.

Der Handels- und Gewerbeverein und seine Mitgliedsbetriebe freuen sich auf zahlreiche Besucher und wünschen viel Spaß beim Stöbern und Sparen!