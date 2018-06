Anzeige Schmuckstück in der Ortsmitte

In vorbildlicher Bürgeraktion wurden die immensen Eigenleistungen erbracht. Letztendlich hat die Leader-Förderung des Landes Baden-Württemberg das Signal auf grün gestellt, was die Stadt Oberndorf dann zu Komplementärmitteln veranlasste, um das Projekt unter Dach und Fach zu bringen. Der Verein Bürger für Bochingen hat sich im Vorfeld schon klar zu dieser Maßnahme bekannt, sich aktiv in die gestalterischen Vorüberlegungen eingebracht und seine Unterstützung sowohl in den Arbeitsdiensten als auch im finanziellen Rahmen zugesagt.

"Hand in Hand"

Der Verein hat die Boccia-Bahn gebaut, die Kosten des Materials übernommen, die Schachfiguren samt Aufbewahrungsbox angeschafft sowie zwei Sätze Kugeln, die bei der Ortsverwaltung ausgeliehen werden könne. Laut Ortsvorsteher Martin Karsten waren an mindestens 25 Arbeitstagen durchschnittlich zehn freiwillige Helfer rund fünf Stunden im Einsatz – maßgeblich bei den Pflanzaktionen, Rückbau- und Pflasterarbeiten. Maschinen seien zur Verfügung gestellt worden, ebenso Materialien, und so sei alles "Hand in Hand" mit den ausführenden Firmen abgelaufen. Dieses beispielhafte Miteinander, dieses persönliche Einbringen für die Allgemeinheit, diese Aktion mit großer Nachhaltigkeit für den Stadtteil gelte es nun zu feiern.

Als ideal fürs Festwochenende habe sich die Dorfplatzhockete des Bochinger Musikvereins angeboten. Denn dieser hat seinen Proberaum im Bürgerhaus Krone und nutzt den Vorplatz für seine Veranstaltungen. So wird der Kronesaal-Förderverein den Samstag organisatorisch übernehmen, der Musikverein wie gewohnt den Sonntag.

Mit Riesenrutsche, Kletterturm, Hüpfburg, Kinderschminken und Zauberkünsten wird den Kindern große Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb geht es am morgigen Samstag, 9. Juni, auch schon um 15 Uhr mit der Bewirtung los. Umrahmt vom Bochinger Musikverein findet um 18 Uhr der offizielle "Festakt zur feierlichen Übergabe des Platzes an die Bevölkerung" statt. Ab 20.30 Uhr ist für weitere musikalische Unterhaltung mit den "Heiligen 3 Zemmerner" gesorgt. Am Sonntag, 10. Juni, spielt der Musikverein Flözlingen ab 11.30 Uhr zum Frühschoppen auf. Wie immer steht der leckere Spießbraten hoch im Kurs beim Mittagstisch. Ab 14 Uhr greifen dann die Bläserklasse und die Jugendkapelle zu den Instrumenten, um dem Nachmittag den musikalischen Rahmen zu verleihen.