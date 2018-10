Anzeige Schminkparade inklusive

Eine Spezialität im "Flinken Fön" sind daneben Echthaar-Verlängerungen, und Marion Sailer weiß: "Das ist ein richtiger Markt geworden, da gibt es eine große Nachfrage."

Außerdem schätzen die zahlreichen Stammkunden aus Mötzingen und der Region die entspannte Atmosphäre und individuelle Beratung im Mötzinger Haarstudio. Auf Qualität setzt Marion Sailer ebenfalls mit den hochwertigen Haarpflege- und Kosmetikprodukten von Alcina und Sebastian.

Und wenn das Haarstudio "Der flinke Fön" jetzt am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr seinen 25. Geburtstag feiert, soll das mit speziellen Angeboten "auch ein Dankeschön an die Kundschaft sein", wie Marion Sailer unterstreicht.

So erwarten die Besucher neben einem Begrüßungsgetränk und leckeren Häppchen auch tolle Rabatte auf Haarpflege- und Kosmetikprodukte auch eine kostenlose Schminkparade. Daneben gibt es eine Tombola mit vielen Sachpreisen, deren Erlös an den Förderverein der Mötzinger Grundschule geht.