Anzeige Schlendern, stöbern, shoppen und genießen

Von 13 bis 18 Uhr haben viele der Ladengeschäfte an diesem Tag geöffnet, etliche auch außerhalb der Stadtmauern. Das außergewöhnliche Einkaufserlebnis darf laut Einzelhandelsgesetz jeweils einmal im Frühjahr und im Herbst eines Jahres erlebt werden. Grund genug, das seltene Datum auszukosten. Rainer Böck, Sprecher der Sparte Gewerbe und Handel im GVO, gibt zu, dass er dankbar für das zeitgleich gefeierte Museumsfest im Franziskanermuseum ist – hat sich die Kooperation zwischen Museum und Handel in den letzten Jahren doch als sehr fruchtbar herausgestellt. "Vielen Dank für eure Kreativität", sagt er dem Organisationsteam des Franziskaners daher aus vollem Herzen. Und Böck weiß, dass sich auch manch ein Geschäftsinhaber attraktive Aktionen für diesen Tag einfallen lassen wird. So wie das Schwarzwald-Baar-Center, das zur interaktiven Ausstellung "Versuch´s mal – Faszination Physik" einlädt. Das Miteinander von Handel und Museum zeigt sich auch in den zahlreichen attraktiven Preisen, die der Handel für die vom Freundeskreis Städtische Museen organisierte Tombola gespendet hat. Um 16 Uhr werden im Franziskaner-Foyer die Gewinner gezogen.

Kunstausstellung Wer am 4. November nicht bis 13 Uhr warten möchte, kann um 12 Uhr die Eröffnung der 65. Kunstausstellung des Kunstvereines VS im Konzertsaal des Franziskaners miterleben. Anschließend führt der Schwenninger Künstler Axel Heil durch die Ausstellung. Zeitgleich öffnet das Café im Franziskaner. Bewirtet vom Team des Cafés "Einfach andersch" und dem Freundeskreis Städtische Museen, lässt es sich wunderbar auf den Stadtbummel zum verkaufsoffenen Sonntag einstimmen. Zudem bietet das Museumsfest "Oh, wie schön ist Austria" den ganzen Tag reichhaltige Abwechslung, die bis in die Einkaufsstraßen reicht: Hier wird das Stelzentheater "Zebra" zu sehen sein, diesmal auf österreichisch.

Gesagt, getan! Den verkaufsoffenen Sonntag des Einzelhandels begleitet das Franziskaner-Kulturzentrum also wieder mit einem interaktiven Programm, aber auch genussvollen Momenten zum Zurücklehnen. Zuhören muss man zum Beispiel nur bei den Erzählungen von Museumsleiter Michael Hütt und Restauratorin Ina Sahl, die um 15 Uhr im Raum "Kirchen und Klöster" von der Restaurierung des Porträts der österreichischen Königin Maria Theresia erzählen. Evelyn Mrohs-Ketterer berichtet gleichzeitig im Chorraum von der vorderösterreichischen Post, von Pferden, Kutschen und Stationen. Um 14 und um 15 Uhr stellen Mitglieder der Museumsfreunde im Chorraum österreichische Literatur vor und Museumsmitarbeiter Peter Graßmann beantwortet um 15.30 Uhr im Aktionsraum 2 die Frage "War Ötzi ein Österreicher?". Eher gemütlich geht es auch bei den Kutschfahrten zu, die der Schützenhof aus Sommertshausen vom Osianderplatz aus durch die Stadt anbietet und beim Betrachten der Modenschau von "Sissis Erben" um 17 Uhr, die sich in der Kleidung der Kaiserin von Österreich zeigen. In Bewegung geraten die Besucher, wenn sie sich um 13.30 Uhr auf der Bühne des Konzerthauses einem Walzertanzkurs unterziehen oder um 15 Uhr Ortrud Jörg-Fuchs zur Stadtführung zum Thema "Die Habsburger" folgen. Uwe Hilsenbeck vom gleichnamigen Café lässt sich ab 14 Uhr bei der Herstellung von Sachertorte, Mozartkugeln und Ribiselkipferl über die Schulter schauen und Bärbel Brüderle von der "Muottersprochgsellschaft" befasst sich im Kreuzgang zeitgleich mit den österreichischen Lehnwörtern in der deutschen Sprache. Kinder basteln mit Naturmaterialien, von der Fotobox darf man sich als Tiroler im Bild festhalten lassen und im Kreuzgang erhält man Informationen über die Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins.