Anzeige: Schlay Augenwelt eröffnet in Hechingen

Seit mehr als vier Jahrzehnten steht der Name Schlay für gutes Sehen. Neben der Inhaberfamilie Wolfgang und Ingrid sowie Benjamin und Kerstin Schlay sorgen vier weitere, hoch qualifizierte Fachkräfte dafür, dass die individuellen Bedürfnisse der Kunden erfüllt werden können. „Wir stehen Ihnen freundlich und kompetent zur Seite, in der persönlichen Beratung unterstützen wir Sie mit fachlicher Kenntnis und modischer Erfahrung“, sagt Ingrid Schlay.

„Wir sind der verlässliche Partner, wenn es um das optimale Sehen geht“, verspricht Juniorchef Benjamin Schlay und betont: „Die Kundenzufriedenheit steht bei all unserem Tun im Fokus.“ Durch den umfassenden Umbau hätten sie nun vieles weiter optimieren können. „Von der klassischen (Gleichtsicht-)Brille über bioemterische Brillen und Kontaktlinsen bis hin zu allerlei Hilfen für Sehbehinderte, wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden das bestmögliche Seherlebnis haben.“

Damit das so ist, sind in der Schlay Augenwelt nicht nur Augenoptikermeister zu finden, sondern auch Fachleute für Optometrie. „Durch unsere Zusatzqualifikation sind wir Spezialisten auf dem Gebiet der Erhaltung der Gesundheit der Augen und können Erkrankungen frühzeitig erkennen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen“, erklärt Benjamin Schlay. Denn je früher eine Augenerkrankung erkannt werde, desto besser können sie behandelt werden. „Durch das von uns angebotene Screening können viele Augenkrankheiten bereits dann erkannt werden, bevor der Kunde in seinem Sehen beeinträchtigt wird.“ Im Rahmen der Neueröffnung nach Umbau bietet die Augenwelt auch einen speziellen Check up an – und das für die Kundinnen und Kunden komplett kostenlos.

Aber nicht nur Erwachsene können bei Schlay optimal versorgt werden. „Die Kinderversorgung ist uns ein besonderes Anliegen, schon früh können wir Fehlsichtigkeiten feststellen, bevor das im Alltag für den Nachwuchs zum Problem wird“, sagt Benjamin Schlay. Dazu werde unter anderem die Augenlänge vermessen, auch ein weitwinkliger Netzhautscan sei möglich. Und durch eine engmaschige Verlaufskontrolle ab dem Schulalter könnten seien Eltern und Kinder auf der sicheren Seite.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir so viele treue Stammkunden haben“, sagt Ingrid Schlay und sieht die Philosophie des Familienbetriebs bestätigt. Ausruhen sei aber keine Option. „Wir sind auf vielen Messen unterwegs, haben Techniken aus den USA nach Deutschland gebracht und mit einem Schweizer Spezialisten einen Partner, der unseren Anspruch an Qualität teilt.“

Bei den Brillenfassungen bietet die Schlay Augenwelt nach dem Umbau noch mehr Auswahl als schon zuvor. Gängige Marken sind dabei ebenso zu finden wie exquisite Modelle. „Wir haben ein Faible für Independent Labels, das schätzen unsere Kunden sehr“, weiß Ingrid Schlay.